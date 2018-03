Inicia juicio contra pandilleros acusados del incendio de un bus

Lee también

El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador inició el juicio en contra de nueve pandilleros ligados a la MS-13 que operaba en Sensutepeque e Ilobasco.Estas personas son acusadas de participar en cinco homicidios y en el incendio de un bus, según relató en el juicio el testigo identificado como Crono. El 4 de diciembre de 2011, estos pandilleros decidieron quemar el bus de la ruta 111, que hace su recorrido de San Salvador a Ilobasco, porque no estaban pagando la extorsión, según la acusación.Un día antes, José Luis Rodríguez giró la orden de que llevaran a otros pandilleros para quemar el bus.Joseph Vladimir Díaz fue quien compró la gasolina y otros siete pandilleros llevaron armas de fuego para el ataque.El grupo, según la fiscalía, se trasladó esa noche a una vivienda ubicada en la colonia El Chiraco en Ilobasco para esperar a que saliera el primer bus de esa ruta.“Llegaron a la casa de uno de ellos y le contaron que cuando se subieron al bus le dijeron a la gente que se bajaran, que ellos a hacer su trabajo iban. Luego, lanzaron la gasolina e iniciaron con los disparos”, contó Crono.Otro de los casos fue el asesinato de una señora, propietaria de una tienda de la zona, quien fue asesinada porque supuestamente le dio información de ellos a la Policía Nacional Civil (PNC).Asimismo, el testigo relató que un pandillero salió de la cárcel y tenía que asesinar a alguien porque durante un tiempo no lo había hecho.“El deponente ya tenía meses de haber salido y porque no había matado, tenía que ir a pegar en Ilobasco”, se lee en la acusación.La fiscalía, además, señala que todos los ataques fueron cometidos para tener el control de esas zonas.Asimismo, han establecido por medio del testigo que pandilleros que están recluidos en el centro penal de Ciudad Barrios dieron las órdenes.Hoy el testigo relatará los otros casos en el segundo día del juicio.