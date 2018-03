Inicia plan para vacunar a 85,000 perros y gatos en Santa Ana

Lee también

El Ministerio de Salud (MINSAL) lanzó ayer el plan de vacunación antirrábica para perros y gatos, con el que se busca prevenir la rabia en el país. Desde 2009 no se registran casos.En Santa Ana, con el programa de vacunación se espera abarcar a unos 85,000 perros y gatos, según los datos del MINSAL, los cuales deben ser llevados por sus propietarios a los distintos establecimientos de salud, o durante las visitas que hagan los empleados sanitarios a las comunidades.Willard Aquino, director de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Casa del Niño, donde se realizó el lanzamiento del programa en Santa Ana, señaló que la campaña permanecerá durante todo febrero y los primeros 10 días de marzo.“La campaña consiste en tratar de efectuar la vacunación en caninos y felinos. La cantidad de perros y gatos oscila en cada establecimiento de forma diferente. Como departamento, pretendemos vacunar alrededor de 85,000 perros y gatos”, dijo.El director explicó que la aplicación de la vacuna es gratuita y que tiene vigencia para un año, por lo que el propietario del animal debe llenar una ficha con los datos de la mascota, para tener un control de la vacuna.La campaña también incluirá jornadas casa por casa para que los propietarios de animales que no puedan llevar a sus mascotas a los establecimientos de salud no se queden sin aplicarles la vacuna.Aquino aclaró que la campaña no incluye la vacunación de perros y gatos callejeros, pese a que la mayoría de casos de personas mordidas por animales atendidas en los establecimientos de salud corresponde a esta clase de animales.“Con los perros callejeros el problema es que no tenemos a una persona responsable. No hacemos campañas masivas de vacunación de perro callejero, pero sí trabajamos de la mano con hogares de perros. Con la municipalidad habría que abordar esa problemática, porque sí hay una gran cantidad de agresiones de los perros callejeros”, dijo.Según los datos que maneja dicha unidad de salud, el año pasado atendieron 24 casos de personas mordidas por perros, de los cuales el 70 % eran casos de personas mordidas por perros de la calle.