Inicia proceso contra abuela de niños calcinados

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer por la mañana el documento de acusación en contra de Cecilia Carolina Coreas, de 57 años y abuela de los dos hermanos que fallecieron calcinados el viernes pasado, cuando se incendió su vivienda ubicada en el cantón San Antonio, de Chinameca, San Miguel.El requerimiento judicial en contra de la abuela de los niños fue presentado en el Juzgado de Paz de Chinameca, y se tiene previsto que la audiencia inicial se realice mañana a partir de las 10 de la mañana.Según datos de la FGR, a Coreas se le imputan los delitos de homicidio culposo y abandono y desamparo, ya que al momento del incendio los menores habían sido dejados a cargo de una pariente de 14 años.La abuela era quien se encargaba de cuidar a los niños, mientras la mamá de ellos salía todos los días para ir a trabajar, pero el día del siniestro Coreas tuvo que ausentarse para llevar alimentos a un familiar y dejó a sus nietos a cargo de otra niña.Versiones policiales y fiscales indican que los hermanitos Julio Eduardo Pérez, de cuatro años, y Kenia Erlinda Coreas, de dos, murieron el viernes por la mañana cuando su humilde casa se incendió a causa de un cortocircuito.Los niños estaban jugando dentro de la vivienda de madera y lámina, y hubo una explosión que generó un incendio que no pudo ser sofocado por los vecinos del lugar, quienes trataron por todos los medios de apagarlo.Durante el sepelio, realizado el sábado pasado, Krissia Coreas, mamá de Julio Eduardo y Kenia Erlinda, suplicó entre llantos que su madre no sea procesada. “No entiendo por qué la quieren meter presa. He recibido pérdidas muy grandes en mi vida y ahora me quieren quitar hasta a mi madre”, dijo.La abuela tuvo que ser ingresada en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel debido a la impresión que le causó saber que sus nietos habían muerto calcinados.