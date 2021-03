Inicia proceso contra el Estado por la muerte de Manuela

Mauela fue una mujer que vivía en situación de pobreza en la zona rural del país. No sabía leer ni sabía escribir. Su salud comenzó a decaer por un cáncer linfático que no había sido diagnosticado; en las consultas médicas solo le daban pastillas para el dolor. En febrero de 2008, cuando estaba en un río lavando ropa, sufrió una caída. Al día siguiente sintió fuertes dolores abdominales y pélvicos. En ese momento, enfrentó una emergencia obstétrica: expulsó un feto y se desmayó. Se trató de un parto prematuro a causa de su precaria salud. Su familia la trasladó en una hamaca a un hospital público en busca de ayuda. A pesar de su grave estado de salud, el personal médico la denunció por el supuesto delito de aborto.

La Policía la esposó a la camilla y la interrogó sin la presencia de un abogado. Su familia fue intimidada y obligada a declarar en su contra sin saberlo. Hicieron que el papá de Manuela, quien tampoco sabía leer ni escribir, plasmara su huella en un documento que acusaba a su propia hija sin saber lo que ese documento decía. Manuela fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado cuando tenía 31 años y murió dos años después, en una cárcel, a causa del cáncer, dejando en la orfandad a dos hijos de 7 y 9 años.

Estas fueron las palabras con las que ayer fue resumido el primer proceso judicial que llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado salvadoreño y que gira alrededor de los derechos reproductivos de las mujeres y de la despenalización del aborto en El Salvador, cuya audiencia inicial comienza hoy, y cuyos demandantes son el Centro de Derechos Reproductivos (con sede en Nueva York, Estados Unidos y Bogotá, Colombia), la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, ambas con sede en el país.

"Manuela murió en 2010, esposada a una camilla de un hospital público. El Estado no le brindó un diagnóstico ni un tratamiento apropiado para un cáncer linfático que se le desarrolló y que fue una de las causas de la emergencia obstétrica que tuvo", manifestó Sara García, de la Agrupación Ciudadana.

"La importancia del caso de Manuela y sus familiares contra El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el primer caso que llega a la Corte Interamericana para que la Corte reconozca que negar servicios de salud reproductiva y criminalizar a mujeres por eventos obstétricos constituye discriminación y violencia contra la mujer", declaró la directora del Centro de Derechos reproductivos para América Latina y El Caribe, Catalina Martínez.

La abogada destacó que El Salvador se integró de manera soberana al Sistema Interamericano, firmó la Convención y ratificó la competencia de la Corte Internamericana de Derechos Humanos, por lo que debe acatar la resolución que dé esta, que se espera pueda conocerse hasta dentro de un año.

Uno de los principales alegatos a favor de Manuela tienen que ver con los dos principales alegatos del Estado salvadoreño, que afirma que Manuela tuvo un juicio justo y que ha habido avances en materia de políticas públicas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos.

"Dicen que se le brindó un proceso con garantías a nivel interno (en el país), cosa que no es cierta. Tenemos documentadas todas las violaciones que se cometieron con Manuela en el juicio, las documentadas por nosotros y otras documentadas por otros expertos. Dicen que ha habido avances en las políticas públicas, cosa que tampoco es del todo cierta, porque El Salvador todavía no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, siguen existiendo leyes discriminatorias como la penalización del aborto", agregó Martínez.

Por otra parte, la feminista y activista por los Derechos Humanos Morena Herrera señaló que el padre de Manuela también fue obligado a tramitar un acta de defunción del feto, cuando ni siquiera existe una partida de nacimiento.

"Nuestra legislación no contempla que las mujeres deban ser criminalizadas en los hospitales; sin embargo, en El Salvador hay problemas con la ley y con la manera en que esta es aplicada. Hay procedimientos impuestos que se han convertido en una práctica cotidiana en los hospitales: el personal médico recibió comunicación por parte de la Fiscalía, en años anteriores, para que tuvieran obligación de denuncia; entonces, hay persecución sobre el personal médico que no denuncia y hay una presión intrahospitalaria para evitar que los médicos puedan ser procesados", manifestó Herrera.

"Necesitamos que este juicio establezca un cambio en los protocolos de salud para garantizar que no sean denunciadas las mujeres que están en sala de emergencia por complicaciones obstétricas, que los hospitales establezcan medidas para no considerarlas sospechosas de aborto y no convertirlas en sujetos de investigación y enjuiciamiento que terminan en condenas extremas", añadió.

Uno de los hijos de Manuela, Santos de Jesús, también exigió justicia.

"Ellos (las autoridades) no pensaron con quién nos íbamos a quedar nosotros. Condenaron a mi mamá y no vieron lo que ella estaba sufriendo con su enfermedad. Los doctores no vieron eso, lo que vieron fue de ponerle los años de cárcel y allá le agarró pena moral y se nos murió. Si mi abuela no hubiera estado, hubiéramos quedado huérfanos. Uno de hijo sufre. Hemos tenido a nuestra abuela, pero no tuvimos el amor de mi mamá. Queremos que el Estado salvadoreño no haga estas injusticias con nosotros de niños", expresó Santos de Jesús.