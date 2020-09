Inicia toma de pruebas covid-19 al 6.4 % de la población de Corinto, donde Gobierno ordenó cerco sanitario

Este viernes 18 de septiembre inició la realización de pruebas de covid-19 a las personas que residen en el municipio de Corinto, en el departamento de Morazán, donde desde la noche del jueves fue ordenado un cerco sanitario por el presidente Nayib Bukele del cual se desconoce cuánto durará.

Bukele dijo que nadie tiene permiso de salir del municipio ni entrar, ni de salir de sus viviendas sino solo para casos de emergencia y realización de la prueba.

Policías prohíben la salida o entrada al municipio de Corinto. Foto de LA PRENSA/Emanuel Boquin

El decreto 661 con la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia por covid-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía que la canciller Alexandra Hill dijo esta semana que ya es ley prohíbe expresamente que en zonas sujetas a control sanitario se viole el derecho a la circulación, por lo que la medida no tendría fundamento legal.

El mandatario aseguró que se realizarán mil pruebas PCR mediante diez cabinas médicas que serán ubicadas en lugares diferentes del municipio.

Las personas que se realizaron la prueba de covid-19 dijeron que les han prometido resultados entre dos o tres días. Foto de LA PRENSA/Emanuel Boquín

Esto significa que se examinará al 6.4 % de la población de Corinto, cuya población es de 15,410 según datos oficiales del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal.

Uno de los lugares donde se realizan las pruebas es en el parque central, donde han asistido pobladores que esperan en fila su turno.

Según estadísticas gubernamentales, Corinto acumula 62 casos confirmados de coronavirus, equivalente a menos del 1 % de la población. Corinto es el segundo municipio con más casos de Morazán. El primer lugar lo tiene San Francisco Gotera con 141 casos.

Bukele también dijo que entregarán 1,000 kits de medicamentos, que cubriría igualmente al 6.48 % de la población.

Además, mencionó que entregarán 2,000 mascarillas y 6,000 paquetes de alimentos

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se han apostado a la entrada de Corinto para no dejar entrar ni salir a nadie.

Es la segunda vez que Bukele ordena un cerco sanitario. El primero fue en La Libertad, cuando todavía no había ningún caso de coronavirus. Esa vez no realizaron pruebas de covid-19 y es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la falta de competencias para un toque de queda en los que no se permitió salir a comprar alimentos o medicinas, sino solo ir a un hospital.

En esa ocasión, la medida fue publicada como decreto ejecutivo en el Diario Oficial. Se desconoce si esta vez también fue publicada, pues el último documento cargado en el portal web es del 11 de septiembre y no está contemplada.