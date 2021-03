El Salvador inicia vacunación de docentes contra covid-19

Este martes 30 de marzo inicia la vacunación contra covid-19 para los maestros del sector público. El ministro de Salud, Francisco Alabi informó que colocarán a cada docente una dosis de CoronaVac, vacuna adquirida por gestiones gubernamentales ante el gigante chino.

Alabí aclaró que la vacuna CoronaVac permite tener "facilidad de cobertura". "Todas las vacunas tienen ese efecto protector, la reducción del 100% de la mortalidad", dijo Alabi. El funcionario agregó que se tomarán en cuenta los grupos en riesgo para la administración de la vacuna

La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela aseguró que a partir de mañana se utilizarán centros educativos para aplicar la primera dosis de la vacuna de la farmacéutica Sinovac a docentes, pese a que el Gobierno construyó unas 156 cabinas o módulos con el objetivo de implementar la vacuna contra el coronavirus.

El Gobierno pretende inmunizar a unos 8,000 trabajadores de la comunidad educativa diariamente con el objetivo de inmunizar a todos sus miembros antes del 6 de abril, fecha en la que se ha anunciado el retorno semipresencial de los estudiantes a las aulas.

Sin embargo, la titular de Educación dijo que este día se tiene previsto vacunar a aproximadamente 5,000 maestros del sector público. Informó que se habilitarán 47 centros de vacunación para aplicar las dosis a los más de 50 mil docentes.

Educación indicó el fin de semana pasado que los maestros y administrativos deben llenar una ficha de datos personales en el Sistema de Información de la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES).

Los directores y docentes de los sectores privado y público deberán ingresar a la plataforma https://siges.sv la actualización de sus datos: nombres y apellidos completos, número de Documento Único de Identidad (DUI), Número de Identificación Profesional (NIP), Número de Identificación Tributaria (NIT), número de teléfono, dirección de residencia, cargo (docente, secretaria, conserje, etc) y el grado al que imparte clases.

Tras llenar la ficha de datos personales, los ministerios de Educación y Salud informarán sobre el lugar y la fecha de vacunación al director de cada institución educativa y se coordinará el traslado hacia el centro de vacunación con el Viceministerio de Transporte.

Educación advirtió que el personal que no se registrara en la plataforma SIGES no sería vacunado en este momento.

“A mí me aplicaron la primera dosis de la vacuna CoronaVac, de la empresa china Sinovac; no he presentado efectos secundarios adversos, y cuento con la seguridad que me he protegido contra el virus”, aseguró el ministro Alabi.

El funcionario fue una de las 400 personas programadas para vacunar durante este lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo en ese centro de Salud. El Salvador adquirió, sin aclarar precios, dos millones de vacunas de la farmacéutica Sinovac. Un millón de estas dosis llegó el domingo al país proveniente de China, según dijeron las autoridades.



El Salvador inició la vacunación contra el coronavirus el 17 de febrero, luego de comprar con fondos propios el primer lote de 20.000 vacunas a la firma AstraZeneca.

El segundo lote de 33.600 vacunas, también de AstraZeneca, llegaron el 11 de marzo, como parte de la iniciativa Covax. El tercer lote de 51.480 vacunas de Pfizer, también mediante Covax, llegaron el 22 de marzo.

El Salvador acumula 64, 431 casos positivos de coronavirus, con 2,006 fallecidos.