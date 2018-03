Iniciarán intervención de tramo de carretera al puerto

Lee también

El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) iniciará mañana la primera fase de los trabajos de modernización de un tramo de la carretera al puerto de La Libertad, entre el redondel Farabundo Martí (Utila) y el intercambiador El Trébol, por lo que implementará un plan de gestión de tráfico con el Viceministerio de Transporte (VMT).El proyecto durará alrededor de 10 meses y tiene un costo de $9.8 millones para un tramo de 1.9 kilómetros, ya que incluye ampliar todas las secciones para tener seis carriles (tres por sentido), además de una cicloruta de 2.40 metros de ancho.Las primeras fases implican trabajar en los laterales por la zona del VMT para obtener el tercer carril, por lo que al inicio no habrá mayor restricción al tránsito. Sin embargo, a medida que avance se restringirá el paso de cuatro a tres carriles.Recomiendan a los automovilistas que pasan por ahí tomar rutas alternas: para los usuarios que ingresan desde el occidente, se les recomienda el bulevar Monseñor Romero, de la 4.ª calle poniente, posteriormente la Panamericana; de occidente a San Salvador deberán incorporarse desde el bulevar Sur, luego a la zona exrastro, posteriormente a la 5.ª calle oriente-poniente; de igual forma, la 6.ª calle poniente para luego incorporarse cerca del hospital San Rafael y a la Panamericana.“De la zona del puerto se recomienda usar la calle a Nuevo Cuscatlán, el bulevar Nuevo Cuscatlán hasta unirse o empalmar con el bulevar Orden de Malta y posteriormente buscar su destino final”, dijo Edwin Flores, director general de Tránsito del VMT.Se pondrán a disposición 60 gestores de tránsito del VMT y 30 agentes de la Policía de Tránsito para orientar el tráfico, así como dos grúas para atender cualquier accidente vial que genere congestionamiento en la zona.Agregó que aún evalúan establecer horarios nocturnos para el transporte de carga pesada que llega al lugar, de acuerdo al tonelaje, y esperan no tener que modificar el paso de las rutas de transporte colectivo, pero eso lo anunciarían posteriormente.Por esta ruta transitan en promedio 50,000 vehículos al día, por lo que el proyecto comprende renovar el rodaje. “Esta es una obra diseñada para 20 años y eso implica el retiro de la carpeta asfáltica actual, el trabajo de la base, una base de 25 centímetros y la colocación de 14 centímetros de mezcla asfáltica, de los cuales ocho es convencional y seis es mezcla asfáltica modificada con polímeros”, dijo Felipe Rivas, director ejecutivo de FOVIAL.Agregó que los fondos con los que será ejecutado el proyecto son una combinación con los remanentes de la titularización y con recursos propios que se obtienen de la contribución especial. No obstante, no incluye el puente del intercambiador El Trébol porque esa es competencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP).Pero los trabajos sí incluyen sustituir al menos 800 metros de tuberías que estén dañadas, por un monto estimado de $270,000. “La red de agua potable, aguas lluvias y aguas negras presentan varios daños en muchos puntos, y probablemente ese monto tengamos que ajustarlo hacia abajo o arriba”, dijo Marlon Ruiz, gerente técnico de FOVIAL.