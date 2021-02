Iniciativa para evaluar salud mental de Bukele pasó a estudio

En términos de la Asamblea, "a estudio". En términos más prácticos: "engavetada". Ese es el destino que tuvo ayer la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Velásquez Parker (ARENA) para evaluar la salud mental del presidente, Nayib Bukele, para ver si procede o no su destitución del cargo, luego que la comisión política del órgano legislativo conociera la pieza.

Al momento de entrar a la comisión, los diputados no discutieron el contenido de la misma —si es o no pertinente evaluar la salud mental del presidente— sino sobre si esta petición debía o no discutirse.

Así, el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, pidió que la misma no fuera conocida y fuera enviada a archivo de una vez. Bonilla consideró que si la petición procedía y Bukele es destituido por incapacidad mental, eso lo liberaría de responsabilidad penal a futuro.

Además, el legislador consideró que discutir el tema en estos momentos podría generar inestabilidad a nivel social.

Sin fecha

Luego de las valoraciones de los legisladores, se tomó la decisión de unir la petición del diputado Velásquez Parker con la presentada en octubre del año pasado por un ciudadano que también pedía evaluar la capacidad mental del presidente y que no ha sido abordada a la fecha.

Al seguir este proceso, la pieza quedará en calidad de pendiente hasta que el presidente de la comisión política decida retomarla para su discusión en agenda. La otra opción —enviar a archivo— significaba que no pudiera ser retomada, al menos, por los próximos seis meses.

El diputado tricolor criticó la decisión de sus colegas y reiteró que su intención era poner sobre la mesa una discusión que considera válida en el momento que vive el país. "Si mis colegas no quieren debatir un tema porque lo consideran tabú o inconveniente, es su potestad. Me parece que se están victimizando de la manera más estúpida. Ahora voy aprendiendo que hay temas que les ponen nerviosas las asesorías a los diputados", indicó.