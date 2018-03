Inmovilizan $335,000 en bienes de diputado Cardoza

Lee también

El diputado de Chalatenango por el partido PCN, Reynaldo López Cardoza, no podrá utilizar 12 propiedades y cinco cuentas bancarias a su nombre y al de su esposa, Alma Gutiérrez de López. Esto debido a que el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó la inmovilización de esos bienes, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).La fiscalía solicitó la medida cautelar el pasado 24 de febrero porque tiene sospechas de que el dinero que el diputado utilizó para comprar las propiedades y lo depositado en sus cuentas bancarias fue obtenido de forma ilícita.Tras iniciar el proceso, la FGR tiene 90 días para presentar más pruebas ante el tribunal que sostengan su acusación. De no hacerlo, los bienes pasarán automáticamente al funcionario.La acción fiscal ocurre a pesar de que la Cámara Segunda de San Salvador determinó el 3 de marzo pasado que López Cardoza no se enriqueció con fondos ilícitos, pero sí falló contra Gutiérrez de López, quien deberá resarcir al Estado unos $78,000. La FGR explicó que se trata de un caso que está basado en una ley especial que persigue el origen de los fondos y no a las personas. Además, se trata de un trámite autónomo e independiente de cualquier acción civil o penal en otro tribunal.La fiscalía, además, dijo ayer que las propiedades intervenidas están ubicadas en La Libertad, Santa Ana, Chalatenango y San Salvador, las cuales están valoradas aproximadamente en $230,000. Además de cuentas bancarias que suman $105,000. Todo pasará a supervisión del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).Uno de los fiscales de la Unidad de Extinción de Dominio dijo que si el juzgado considera conveniente pasar a la siguiente etapa del proceso, el diputado puede presentar pruebas para determinar la procedencia lícita de los bienes.“Durante el proceso, una vez se ejerza la acción, tiene la oportunidad de poder defenderse y desvirtuar la investigación que hizo la FGR”, señaló el fiscal, quien prefirió no revelar su nombre.Este nuevo proceso en contra de López Cardoza y su esposa inició porque la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló varias irregularidades dentro de la declaración de patrimonio. Una de ellas fue porque no justificó de dónde obtuvo el dinero para adquirir estos bienes. Por ejemplo, la vivienda que está ubicada en la lotificación Quintas del Bosque, en los Planes de Renderos, a nombre de López Cardoza, quien la compró en efectivo por $25,000, en septiembre de 2012. Pero dos años y siete meses después, el diputado declaró esta propiedad por $175,000. Eso significa una plusvalía de $150,000.“Al consultar el reporte de su cuenta de ahorros, no se encuentra registrado ningún retiro que justifique la compra en efectivo”, se lee en el informe entregado por Probidad. Sin embargo, dos meses después de la compra de esta propiedad, adquirió otra ubicada en Hacienda Cuyagualo, en Colón, La Libertad, por $29,500.López Cardoza reaccionó ayer a la intervención de la fiscalía en su cuenta de Facebook: “Les informo que ni a mi propia casa puedo entrar ni sacar ropa ni nada, con mis hijos y mi familia me echaron a la calle, menos mal que soy diputado”.Probidad detectó que Gutiérrez de López reportó dos cuentas por $85,000. Además, realizó un depósito a plazos de $10,000 sin justificar esos fondos, pues López Cardoza dijo que su cónyuge no genera ingresos ni gastos.Otra de las irregularidades es que el diputado realizó varios abonos a una cuenta con cantidades superiores a las que justificó.