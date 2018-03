Inmovilizan más bienes en el caso Saca

Lee también

Cuentas bancarias, propiedades y vehículos a nombre de los 17 procesados en la segunda etapa del caso denominado por la Fiscalía General de la República (FGR) como “Destape de la corrupción” han sido inmovilizados por orden del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. En este nuevo caso, ligado al proceso de Elías Antonio Saca, expresidente de la república, la FGR solicitó al juzgado que decretara la inmovilización de 44 cuentas bancarias.Sin embargo, la FGR justificó que no tiene el total del dinero inmovilizado debido a que en 32 cuentas bancarias, la mayoría de ellas a nombre de los hermanos Óscar Edgardo Mixco Sol y de la ex primera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca, no aparece detallado el monto. Pero la institución dio a conocer que en los movimientos bancarios se ven reflejadas cantidades que van desde $1,900 hasta $6,000.La Unidad de Investigación Financiera de la FGR explicó en su momento que la ex primera dama y su grupo familiar hicieron transacciones bancarias que sobrepasaron los $131 millones entre mayo de 2004 y 2015.La fiscalía solicitó, con la presentación de su requerimiento contra el nuevo grupo de involucrados, el embargo preventivo y la administración judicial de bienes productivos de las sociedades involucradas en el delito de lavado de dinero y activos.Sin embargo, esta petición fue denegada por la jueza, quien argumentó que la parte acusadora no especificó las cuentas y bienes sobre las que quería emitir la medida cautelar.La representación fiscal dijo que una vez decretada la medida girará oficios a las diferentes instancias para que se conozca el total de cuentas, vehículos y bienes inmuebles que tienen los imputados a su nombre, con el fin de que estos puedan ser embargados.La fiscalía acreditó en su investigación que la mayoría de cuentas e instrumentos financieros que la banca vinculó a los imputados fueron cancelados en años anteriores.En la primera investigación, la fiscalía determinó que el expresidente Saca, procesado junto con seis de sus exfuncionarios por el delito de lavado de dinero, movió $246,224,272.77 a las cuentas personales de ellos.Pero la FGR amplió la investigación y señaló que, hasta el momento, ha podido evidenciar que los 17 nuevos imputados movieron $22 millones. Recibieron este dinero en concepto de servicios, en la administración de Saca, para luego transferirlo a sus cuentas privadas.De manera temporal también fueron incautadas 55 propiedades, de las cuales siete son locales de las agencias de publicidad a nombre del fundador de Funes y Asociados, César Daniel Funes Cruz; y de su hijo, Gerardo Antonio Funes Durán.Estas empresas, al igual que las de Saca, pese a estar intervenidas seguirán funcionando igual para no afectar a los empleados, explicó Salvador Martínez, jefe de la Unidad de Comunicaciones de la FGR. En su momento, uno de los fiscales del caso explicó que las empresas de publicidad ANLE, Funes y Asociados y América Publicidad, según las investigaciones, sirvieron para triangular fondos que salieron de la cuenta del Tesoro Nacional.Algunas de las propiedades inmovilizadas en esta ocasión consisten en ranchos de playa y casas de campo, entre otros. En el caso de la ex primera dama, el tribunal ordenó que se le inmovilizara una propiedad ubicada en Acajutla.Son, además, 57 vehículos, entre ellos carros particulares, remolques y autobuses, que tienen medida cautelar. De ese total, 17 están a nombre del imputado Milton Romeo Avilés, quien es parte de la sociedad Tóchez-Fernández.La defensa de los exempleados de Casa Presidencial aseguran que el dinero que recibieron sus clientes fue para pagar servicios de las diferentes instituciones. Los abogados de Saca escribieron en un comunicado que pidieron que se investigue el manejo de los “gastos reservados” o secretos de todas las presidencias desde 1989 hasta la fecha.“Los gastos reservados son para los presidentes de la República de El Salvador y de muchos países del mundo una herramienta legal y válida para reforzar planes de gobierno, implementar programas, resolver imprevistos y apoyar las actividades de inteligencia del Estado y seguridad nacional”, se lee en el comunicado.Sin embargo, las juzgadoras que conocieron los procesos en la etapa inicial han coincidido en que no hay pruebas que muestren que efectivamente el dinero sirvió, por ejemplo, para pagar planillas o que llegó hasta la Secretaría de Comunicaciones y de Juventud, como han justificado.De hecho, la titular del Juzgado Séptimo de Paz dijo durante la resolución del caso que “el delito es muy ofensivo”. “Por los $246 millones que utilizaron se dejaron de realizar obras. Todos sabemos la situación del país”, agregó.