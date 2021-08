Inmunidad colectiva requiere vacunar hasta 90% de la población

Para lograr una tendencia a la baja en los nuevos casos de covid-19 es urgente acelerar la vacunación. "¿Y cómo se hace? Fácil: toda unidad de salud del país debe ser centro de vacunación. Hay que desplazar equipos comunitarios de salud casa por casa. Ya. En este momento. Y la vacunación debe ser 24/7", advirtió ayer a LA PRENSA GRÁFICA el infectólogo Jorge Panameño.

Para lograr la inmunidad colectiva es necesario alcanzar una cobertura de vacunación de entre el 80 y el 90%, anotó el especialista, y la única forma de lograrlo es acelerando el ritmo de inmunización, pero no solo acercando la vacuna a la población, sino conveciéndola de que debe vacunarse.

Además, sumó otro factor: urge reforzar las medidas de bioseguridad. "La vacuna no es ‘la’ solución. Es la columna vertebral de la solución, pero no sola", atajó.

"Para lograr un impacto, tenemos que tener entre el 80 y el 90% de la población vacunada. Pero es aquí donde insisto: la sola vacunación no es suficiente, hay que cambiar la estrategia y eso está escrito en las normas de epidemiología: hace poco salió una ley transitoria, mal hecha, siempre a la carrera, porque ya ellos mismos comenzaron a ver lo que está pasando", agregó el especialista.

Sus críticas al decreto legislativo número 90, que contiene las Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos y privados, que estará vigente hasta mediados de octubre, son varias: nadie la está cumpliendo y nadie está vigilando que se cumpla, sostuvo. Para Panameño, no basta con prohibir reuniones si se sigue permitiendo el 100 % del aforo en distintos lugares.

"Hay que ampliarla", recomendó. Y anotó que el complemento que debería tener esta ley es exigir las cartillas de vacunación, que demuestren que las personas han completado el esquema de inmunización, es decir, tienen sus dos dosis contra el SARS-CoV-2.

"Francia dio un paso adelante: un lunes legisló que para entrar a bares y discotecas las personas deben presentar su cartilla de vacunación. Al día siguiente aumentó la demanda de vacunas en un millón de personas, en solo 24 horas. ¡Bingo!", dijo el infectólogo.

No es suficiente, sin embargo, porque no solo es cuestión de haber recibido las dos dosis, también es necesario que hayan pasado 14 días después de la segunda inyección, "porque si hoy me vacunan y ya mañana me voy a meter al estadio, entonces ¡no he hecho absolutamente nada!", recalcó Panameño.

URGE ACELERAR EL RITMO DE LA VACUNACIÓN

La semana pasada, los epidemiólogos Wilfrido Clará y Alfonso Rosales señalaron la importancia de que El Salvador realice un estudio sobre las causas de la renuencia a la vacunación. Los médicos salvadoreños, ambos radicados en el extranjero, explicaron que conocer por qué la población que se rehúsa a vacunarse ayudará a elaborar mensajes más apropiados para desvanecer sus dudas, que suelen estar asociadas - la mayoría de veces - a ideologías, miedo y hasta ignorancia.

Hasta ayer, 1.8 millones de salvadoreños ya habían completado su esquema de vacunación contra covid-19, es decir, el 29.6 % de la población que la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) estima para 2021. Según la más reciente proyección, el país tiene 6,325,827 de habitantes.

Ese porcentaje se ha logrado en un lapso de seis meses, desde que el ministerio de Salud (MINSAL) comenzó el proceso de inmunización el 17 de febrero. A juicio de los expertos en epidemiología, es urgente acelerar y también señalan que el problema es la renuencia de una parte de la población a colocarse cualquiera de las cinco vacunas disponibles: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Moderna y Sinopharm.

Tanto Clará como Panameño trajeron a cuenta estudios realizados recientemente en Estados Unidos, para destacar que más del 90 % de los casos positivos graves y de las letalidades en los últimos meses corresponden a personas que no estaban vacunadas o que solo tenían una dosis.

"A mí no me cabe la menor duda de que todas las vacunas que se están ocupando en El Salvador tienen una eficacia y efectividad alta contra todas las formas graves y muertes", recalcó el epidemiólogo Clará la semana recién pasada, en una entrevista concedida a este medio.