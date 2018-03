Insalubridad en servicios del parque Infantil

Lee también

Una placa y un busto del benefactor monseñor Víctor Basilio Plantier es una de las pocas cosas que quedan de la época en que fue construido el parque Infantil de la ciudad de San Miguel, que se ubica entre la 3.ª y 5.ª calle poniente, y la 5.ª avenida sur.El lugar fue inaugurado en noviembre de 1969 y durante décadas fue el único parque que contaba con juegos infantiles, que incluían un tobogán de cemento y columpios de metal, los cuales eran utilizados por los niños que asistían a un colegio de la zona, y por los hijos de las comerciantes del lugar.En los últimos años el parque ha estado abandonado, al punto tal que los servicios sanitarios, que están a un extremo del inmueble, se han convertido en un foco de infección debido a las insalubres condiciones en las que se mantienen.Los columpios están inservibles, el deslizadero carece de pintura y los arriates y zona verde lucen descuidados, al igual que la cancha de básquetbol y los ladrillos del piso están rajados y deteriorados.“Los servicios sanitarios están clausurados, pero la gente no hace caso y siempre los usan. Nosotros como alcaldía mantenemos barrido y limpio el parque”, afirmó un empleado de la comuna, quien dijo no estar autorizado para dar su nombre.Pedro Reyes, quien es un vendedor que permanece en los contornos del parque, recordó que la administración municipal anterior nunca invirtió en la remodelación del parque.Reyes agregó que antes había una persona encargada de administrar los servicios sanitarios, pero con el cambio de administración en la alcaldía el lugar quedó más abandonado.“La esperanza era que con la nueva administración reconstruyeran este parque. Pero en vez de mejorar ha empeorado, porque los sanitarios se taparon y no funcionan”, contó.El alcalde Miguel Pereira confirmó que por ahora el parque solo recibe mantenimiento de parte de las cuadrillas de trabajadores, que se limitan a barrer y mantener limpios los arriates, pero se tiene proyectado mejorarlo, con el apoyo del FISLD (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local).“Los baños del parque Infantil se van a remodelar con la misma remodelación del parque. Ahorita no se están usando, porque colapsaron. No se están usando”, dijo Pereira, y agregó que ese proyecto podría realizarse este mismo año.De acuerdo con el jefe de comuna, aún no se maneja el monto de dinero que se invertirá en la remodelación del parque, ya que se espera obtener una respuesta de parte del FISDL sobre cuánto será la contrapartida de la municipalidad.