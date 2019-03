Inseguridad es la segunda razón por la que emigran las mujeres

Vísperas del Día Internacional de la Mujer. Es martes 6 de marzo y Carmen llora. Acaba de llegar al Centro Integral de Atención al Migrante y vuelve a su país con las esperanzas rotas. El domingo 24 de febrero de este año decidió emigrar y emprendió un viaje por cuenta propia hacia Estados Unidos. Huía de la amenaza de unos pandilleros, pero solo alcanzó a llegar hasta México.

Carmen tenía un puesto en un mercado en el oriente del país y un día su hija de 18 años llegó para ayudarle. Los pandilleros de la zona la vieron y las amenazaron. Le dijeron que no las querían ver más ahí. Inmediatamente le prohibió a su hija acercarse al lugar, la mandó a vivir con otros familiares y ella decidió emprender el viaje hacia Estados Unidos.

Esta mujer de 35 años es el reflejo de muchas salvadoreñas que todos los días retornan al país tras ver frustrado su intento de huir de la violencia. Solo en 2018 se contaron 5,426 mujeres, niñas y adolescentes que fueron deportadas y un 23 % de ellas, un total de 1,248, aceptó abiertamente a su regreso que se fue huyendo de la violencia.

"Es triste porque uno se va buscando un bienestar, pero regresa sin nada. Si el gobierno eliminase las maras uno no volvería con esta tristeza, pero saber que vuelve a lo mismo es frustrante", añade Carmen, mientras piensa en lo que hará al volver a su casa.

RETORNAN

La Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) cuenta con un Observatorio de Estadísticas de Género y publica los números de mujeres y niñas migrantes. Su base se alimenta con apoyo de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

"Los datos nos demuestran que, en mayor proporción, las niñas refieren más a la inseguridad como principal motivo para salir del país. Hay estudios cualitativos que nos demuestran que las familias hacen emigrar a las niñas y las adolescentes por temor al reclutamiento de las pandillas. Las niñas migran como una estrategia de protección", expuso Salvador Gutiérrez, jefe de misión adjunto de la OIM en El Salvador.

La DGME, a través del Centro Integral de Atención al Migrante, recibe a diario a grupos de salvadoreños retornados. Las más de 5,000 mujeres que volvieron durante 2018 pasaron en algún momento por esa instalación, un edificio ubicado en la colonia Quiñónez de San Salvador, conocida popularmente como La Chacra.

"Las mujeres están en un mayor nivel de desventaja a la hora de migrar. Hay mujeres que ya son víctimas desde que salen del país y si a eso se suma los peligros que corren durante el viaje entonces son doblemente víctimas y eso las vuelve un sector de la población más vulnerable", explicó Ana Solórzano, directora de Atención al Migrante de la DGME, a la hora de hablar sobre el retorno de mujeres y niñas.

Además de las 1,248 mujeres y niñas que intentaron huir de la violencia en 2018, el mayor porcentaje, cerca del 62 % (3,364 salvadoreñas solo en 2018), admitió que buscó salir por factores económicos, que van desde los bajos ingresos hasta la falta de empleo. Ese es un reto al que ahora Carmen deberá enfrentarse cuando vuelva a su hogar.

"Volveré a mi casa y quizá al mercado, porque soy una madre soltera y tengo que mantener a mi hija de alguna manera. Ella es una buena estudiante, en el instituto me la felicitan mucho, no tengo quejas de ella. Uno tiene que luchar por sus hijos. Ya le avisé que volví, le dije ‘acá estoy, bebé’, pero ella no sabe lo que uno ha sufrido en el camino y no sé si le contaré", confesó Carmen; luego calmó su pena con un vaso de agua.