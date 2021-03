Inspección de seguridad ocupacional desencadena conflicto entre Ministerio de Trabajo y Asamblea

Una inspección de seguridad ocupacional por parte del Ministerio de Trabajo en la Asamblea Legislativa desencadenó un conflicto entre las dos instituciones.



Rolando Castro, ministro de Trabajo, aseguró a través de redes sociales, que Mario Ponce, presidente de la Asamblea, estaba obstaculizando el trabajo de la inspección, aunque no aclaró qué tipo de inspección era esta. “Diputado, obstruir nuestro trabajo es un acto ilegal. Seguiremos haciendo lo que la ley manda y no daremos marcha atrás”, publicó en su cuenta de Twitter.



Al ser consultado por los medios, Ponce explicó que no estaba al tanto de esta y consultó a Iris Montano, de la gerencia de operaciones, sobre lo acontecido. “Ellos indicaron que se realizaría una inspección en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos por lo que se les mostró toda la apertura, incluso se puso a disposición personal de seguridad de presidencia a fin de que estos abrieran los espacios según el protocolo”, explicó Montano, que indicó que la inspección duró menos de 25 minutos, para desmentir que ocurriera algún bloqueo.

"Estuvieron acompañados del jefe de seguridad ocupacional. Se fueron más o menos como a las 8:46 de la mañana, satisfechos porque no se les mostró obstáculo, se les dio toda la colaboración", agregó Montano.

Ante lo anterior, Ponce consideró que no era necesario agregar más detalles ya que era evidente que la inspección del ministerio se había desarrollado sin ninguna anomalía. No descartó que la idea del ministro fuera generar conflicto. "Pareciera que necesitan con quien pelear. Ya la campaña pasó. No se le puede estar mintiendo a la población", criticó.

De hecho, por la tarde, el ministro de Trabajo retomó el tema y, aunque el presidente de la Asamblea había comprobado que no hubo bloqueo a la inspección y que esta no tuvo nada que ver con plazas de la institución, Castro insistió y compartió el memorando de hace un año en que se autoriza movimiento de empleados de fracciones a institucional y que circuló hace un par de días, pese a que este no tenía ninguna relación con el motivo de la inspección que el ministerio había realizado por la mañana.