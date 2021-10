Inspector policial denuncia discriminación

Laura Jordán

Stalin Ernesto Chacón, inspector jefe de la Policía Nacional Civil (PNC), denunció un proceso en el cual "arbitraria e injustamente" la institución le negó acceder a un curso de ascenso en línea para optar al grado de subcomisionado.

Chacón aseguró que su caso no es el único en la institución, pues es frecuente que policías sean perjudicados por perder estas oportunidades de ascenso y que esto podría estar ligado a una intención de "afectar" al personal que busca superarse, por parte de autoridades superiores.

"Intenté aplicar al curso en el año 2019 con todos los requisitos exigidos. Con anticipación expuse a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y la PNC sobre mi situación laboral, por encontrarme fuera del país en una misión como observador de Naciones Unidas. Esto me impedían presentarme y, por lo cual, estaba solicitando que se me permitiera realizarlo en línea. Pero no se me facilitó solución viable académica legal ante ninguna de las instituciones a las que acudí", explicó el inspector.

Enfatizó en que no tiene nada en contra de la institución policial ni de la Academia; sin embargo, está totalmente en contra de funcionarios del gobierno que obedecen "a la política autoritaria de gobernar El Salvador" del presidente Nayib Bukele, expuso.

Sostuvo que este tipo de acciones hacia el personal representan discriminación y desmotivación por no sentir apoyo institucional, el mismo que se ve reflejado más hacia las unidades especializadas. "Con esto busco que se haga un acto de justicia, que haya un cambio en la mentalidad de las autoridades para que se realicen actos justos", aseveró.