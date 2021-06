Instalan audiencia para revisión de medidas contra Ernesto Muyshondt

La tarde de este viernes 4 de junio, el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, se presentó al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador para una audiencia especial para una revisión de medidas cautelares en su contra, al estar señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

Previo a la audiencia, el exedil capitalino expresó que es inocente pero que estaba dispuesto a someterse al proceso judicial confiando "en el juzgado" pero desconfiando de la FGR ya que, según palabras de Muyshondt, el actual fiscal general Rodolfo Delgado está "subordinado" al gobierno en curso.

"(Estoy) dispuesto a someterme al proceso como siempre lo he estado, esperando que se haga justicia y completamente seguro de mi inocencia, lamentando el involucramiento de las turbas que están afuera (miembros del sindicato ASTRAM)...Lamentando que tengamos una Fiscalía General de la República o al menos un fiscal general prácticamente subordinado, prácticamente un títere, un pelele del Ejecutivo y lamentando el enorme retroceso democratico que lleva nuestro país, vamos en un camino aceleradisimo hacia una dictadura", expresó.

Finalmente el exalcalde se dirigió al presidente de la república Nayib Bukele: "yo sigo acá (en El Salvador), que tendría que estar viajando a Washington es otra cosa, pero yo sigo aquí en mi país. Como le he dicho al presidente, 'si me quiere callar que me mande a matar o que me mande a meter preso como hacen sus colegas dictadores en Nicaragua, Venezuela y Cuba' pero aquí me van a tener en El Salvador".

La audiencia especial por revisión de medidas cautelares se da este viernes luego de que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador notificara que fue negado un recurso de revocatoria solicitado por la defensa de Ernesto Muyshondt. Los delitos que se le adjudican son agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Fiscalía ha solicitado la detención provisional.

La noche del jueves se dio a conocer que Ernesto Muyshondt será un asesor para la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la mañana de este viernes, el fical general de El Salvador anunció que rompería el acuerdo de trabajo con la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador (CICIES), a raíz del nombramiento de Muyshondt.

Este viernes, el exalcalde aseguró que ese puesto no le da inmunidad ante las autoridades, y señaló que por el contrario, debería valorarse que un salvadoreño haya alcanzado un puesto en esa institución.

#ÚltimaHora Ernesto Muyshondt, ex alcalde de San Salvador, se hizo presente hoy al Juzgado Segundo de Instrucción para una audiencia de revisión de medidas. La Fiscalía ha pedido que se le decrete detención provisional: pic.twitter.com/xk4mkaVMFN — LPGJudicial (@LPGJudicial) June 4, 2021

Noticia en desarrollo