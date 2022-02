Instalan audiencia preliminar del caso “Saqueo Público”

El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador instaló la mañana de este lunes 28 de febrero la audiencia preliminar en el caso conocido como “Saqueo Público” en el que son procesados 31 imputados, entre estos el ex presidente Mauricio Funes, la ex primera dama Vanda Pignato y otros ex funcionarios del primer Gobierno del FMLN.

La acusación fiscal es contra 31 personas, sin embargo la audiencia se instaló solamente contra 11 imputados presentes y los demás se encuentran ausentes. La auxiliar fiscal aseguró que la pericia presentada está completa. “Fiscalía ha recolectado desde el 2016 aproximadamente más de 2500 documentos que forman parte de prueba documental. Contamos con más de 25 peritajes y con prueba testimonial”, dijo la representante del ministerio público.

Abogados defensores han señalado que la pericia no fue terminada pese a que se tuvo dos años para finalizarla y aseguran que existen 733 puntos sin concluir.

En este proceso también están vinculados el ex secretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas; el ex contador de Casa Presidencial, Pablo Gómez y el suegro del ex presidente Funes Juan Carlos Guzmán Berdugo.

A los imputados les atribuyen los delitos de peculado, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento. En el desarrollo de la audiencia, el juzgado deberá resolver con respecto a los imputados ausentes y determinar si les declara la rebeldía.