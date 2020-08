Instalan cabinas para hacer pruebas de covid-19, en Olocuilta

El Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICEES), instaló ayer tres cabinas móviles de diagnóstico para realizar 300 pruebas de covid-19 en el municipio de Olocuilta, La Paz. Boanerge Valencia, del Área de Provisión de Servicios del SIBASI La Paz, expresó que con los tamizajes detectan el coronavirus y se brinda atención inmediata a quienes salen positivos.

"El objetivo es detectar la mayoría de casos, no solo de la población de Olocuilta y municipios aledaños, si no de otros departamentos que se hayan enterado que este día se haría esta jornada y hayan decidido venir", dijo el médico. La jornada comenzó a las 9:30 a.m. con poca afluencia de ciudadanos, pero al final hubo personas que se quedaron sin prueba, pues a la 11:30 se informó que las 300 previstas se habían realizado.

"Deberían hacer más pruebas y no solo 300. Estamos preocupados por saber si tenemos covid", dijo un poblador que pidió no ser identificado.