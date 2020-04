Instalan túnel para desinfectar a peatones

Desde el jueves pasado la alcaldía de Atiquizaya, en Ahuachapán, puso en funcionamiento el primer túnel de saneamiento peatonal del país, con el cual se busca minimizar el riesgo de contagios de covid-19. La estructura, de tres metros de largo por dos de ancho, está ubicada en la 1ª avenida sur y 1ª calle poniente, que es una de las principales vías de acceso al mercado municipal.

Ana Luisa Rodríguez, alcaldesa de Atiquizaya, explicó que desde que el presidente Nayib Bukele anunció los primeros casos de la enfermedad en el país, el concejo municipal plural buscó un método de prevención para evitar la propagación del covid-19.

"Buscamos muchas opciones y una de la más viable y que se apegaba a nuestra realidad es el "sanitúnel". La idea nos vino desde Beijing, China, porque ellos los utilizan mucho, principalmente ahora por el covid-19" dijo la alcaldesa.

Rodríguez explicó que son ocho rociadores conectados a través de un sistema de tuberías que se encargan de esparcir pequeñas cantidades de amonio cuartenario, un tipo de limpiador desinfectante que es efectivo para la eliminación de una gran variedad de microorganismos.

"El amonio cuartenario es un tipo de sal que no daña la ropa, no tiene efectos negativos para la salud, además de ofrecer una protección durante varias horas lo cual no significa que debemos practicar las medidas anunciadas por el ministerio de Salud de nuestro país" dijo la alcaldesa de Atiquizaya.