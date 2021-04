Instalan vista pública contra exministro de Salud

Luego de dos reprogramaciones, el Tribunal Tercero de Sentencia instaló por fin el juicio contra Guillermo Maza Brizuela, exministro de Salud durante la presidencia de Elías Antonio Saca, y diez imputados más.

El exfuncionario se mostró nervioso, cansado y desesperado antes que iniciara la vista pública. Esta era la cuarta vez que se presentaba a la sede judicial y esperaba que en esta ocasión sí iniciara el juicio en su contra. Después de casi dos horas de espera, la jueza presidente dio el aval.

Al inicio del juicio la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el tribunal un incidente. Pidieron que al notario César Rolando García Herrera le agregaran el delito de falsedad ideológica. En la acusación, el Ministerio Público lo señalaba nada más por el delito de estafa agravada.

Sin embargo, esa petición fue rechazada por el Tribunal. Los abogados defensores de García Herrera, señalaron que Fiscalía de "forma disfrazada" quería hacer una ampliación en la acusación.

"La Fiscalía insiste en un tema que ya fue discutido anteriormente desde el año 2011, entonces ellos creen que hay una conducta de mi cliente con el delito de falsedad documental agravada que ya fue resuelto por tribunales superiores", dijo el abogado Lisandro Quintanilla.

Los once procesados son acusados por la Fiscalía por diferentes delitos. A Maza, el Ministerio Público lo señala por el cometimiento del delito de negociaciones ilícitas.

Según el dictamen de acusación, el exministro pudo haber cometido el ilícito durante la construcción de los hospitales San Pedro en Usulután y Santa Gertrudis en San Vicente, que eran parte del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos, dañados por los terremotos de 2001 (RHESSA).

El exfuncionario y el resto de imputados han enfrentado este proceso desde hace más de diez años. El Juzgado Primero de Instrucción absolvió provisionalmente en 2015 a Maza de la supuesta corrupción en los hospitales, porque la Fiscalía no presentó a tiempo un peritaje financiero. Un años después, la FGR solicitó al juez reabrir el caso y al final, el juzgado absolvió otra vez a Maza

En abril de 2017, elJuzgado Primero de Instrucción decretó sobreseimiento contra todos los imputados. Pero en noviembre de ese mismo año la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro revocó el sobreseimiento definitivo y ordenó abrir el proceso. Cuatro años después, el proceso se encuentra ya en la vista pública.

"Ya se instaló (el juicio) pero Fiscalía parece que no está preparada para llevarlo a cabo porque está diciendo que no tiene los testigos", afirmó Mario Machado, defensor del ex ministro de Salud.