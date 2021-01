Instan al Gobierno a respetar la memoria histórica del país

Mantener e incentivar la reconciliación en el país y no ser el que promueve su destrucción, es lo que debe procurar el Gobierno de El Salvador (GOES) sostienen académicos, líderes políticos, firmantes de los Acuerdos de Paz y diputados de la Asamblea Legislativa.

A partir del anterior razonamiento, todos coinciden en que algo urgente que deben hacer los funcionarios del Gobierno es respetar la memoria histórica del país y no minimizar los hechos que ocurrieron durante el conflicto armado.

Hace menos de un mes, el presidente Nayib Bukele calificó como "una farsa" los Acuerdos de Paz, lo dijo en un acto que tuvo en el caserío El Mozote, departamento de Morazán, lugar donde ocurrió una de las más cruentas masacres durante la guerra.

"Rechazamos enfáticamente los conceptos que vertió en el desafortunado discurso que pronunció en el caserío El Mozote el 17 de diciembre de 2020. Nos referimos específicamente a sus alusiones al conflicto armado y a los Acuerdos de Paz como una farsa. Nos preocupa que en su calidad de Presidente trate con ligereza temas tan importantes... Los Acuerdos no fueron inútiles ni fueron una farsa", expresaron académicos, firmantes de la paz y líderes políticos en una carta abierta que dirigieron al presidente.

Para ellos, con los Acuerdos de Paz quedó establecido en el país "un entramado institucional y una hoja de ruta para que, democráticamente, todos los sectores del país encuentren soluciones en una atmósfera de debate público informado, con acceso a la información, con garantías legales y sin intervención del Ejército".

Diputados de la Asamblea coincidieron con lo que quedó plasmado en la carta abierta.

"No se puede manchar la historia por un capricho personal o por un punto de vista. Él es el presidente, no habla como Nayib Bukele, sino como presidente de la República. Debe de respetar los Acuerdos de Paz, incluso la Constitución fue modificada para que se pudieran lograr muchos de los propósitos a la fecha y muchos que aún no se han logrado conseguir", puntualizó el diputado del FMLN, Manuel Flores.

Los legisladores, al igual que el grupo que firmó la carta abierta, coincidieron en que todavía hay desafíos que con los Acuerdos de Paz intentaron comenzar a concretar.

"A Bukele le llegó el poder porque hay muchas reclamaciones que son legítimas y muchas frustraciones acumuladas que no han sido resueltas. Muchos círculos no cerrados", dijo el diputado del PDC, Rodolfo Parker.

El próximo sábado es la conmemoración del 29º aniversario de los Acuerdos de Paz. El Gobierno todavía no ha informado si hará alguna actividad.