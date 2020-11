Instituciones avalan trabajo de la CICIES y respaldan al fiscal general Raúl Melara ante los allanamientos al Ministerio de Salud

La mañana de este viernes 13 de noviembre se llevó a cabo una conferencia de prensa en la cual diferentes instituciones, entre ellas TRACODA, CRISTOSAL y Asociación Azul Originario (AZO), expusieron su postura ante la acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) específicamente sobre los hechos acaecidos en la última semana bajo el marco de los allanamientos en el Ministerio de Salud.

Los representantes afirmaron su apoyo al papel que ha tenido la CICIES en el proceso de investigación hacia en Ministerio de Salud y en general al "gobierno en turno". Además, expresaron que respaldan al fiscal Raúl Melara ya que reconocen que la Fiscalía General de la República es la institución avalada para realizar este tipo de investigaciones cuando se tiene sospecha de delitos y de corrupción, sin embargo, hicieron la observación sobre el modo de operar de la CICIES ya que consideran que deben ser más transparentes sobre el procedimiento de la investigación, esto lo ven como un problema en el marco regulatorio legal. "Tenemos una CICIES débil, dependen de lo que digan las demás instituciones de las que depende, no tienen ni la libertad de tuitear directamente en su cuenta de Twitter", expresó Gilberto Calderón.

Ante esto comentaron que han presentado un anteproyecto de ley para regular la intervención de la CICIES, crear una independencia real de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, que no sea de acuerdos bilaterales con entes estatales y que de esa forma tenga la libertad de hacer públicas las investigaciones y poder ser más claros en los procesos que realizan.

Sobre el allanamiento y choque entre Fiscalía y PNC.

Esta semana la Fiscalía General de la República inició un allanamiento en las instalaciones del Ministerio de Salud por sospechas de compras irregulares de parte de la institución en el período de emergencia por el covid-19. En el proceso intervinieron miembros de la UMO, unidad de la Policía Nacional, de los cuales se ha afirmado por parte de la Fiscalía no tuvieron apoyo en el allanamiento, sino que por el contrario, estos entorpecieron la investigación, razón por la cual tuvieron que pedir una prórroga al juez que les aprobó la orden de allanamiento, a tales acciones las instituciones las catalogaron como un atentado al estado de derecho y una posible intención de encubrimiento.

Expresaron que la Policía en estos casos, debe ser un ente colaborador de los procesos penales, en procesos judiciales, no encubridores.

"En teoría el ministro (Alabí) llama a la policía, considera que es irregular el proceso, llegan altos funcionarios de la PNC, amenazan a los fiscales, no sabemos si por orden presidencial o no...", expresó Abraham Abrego.

También apuntaron que no hubo coordinación entre la Fiscalía y la Policía Nacional, ya que se entiende que la PNC no está enterada sobre el allanamiento por parte de la FGR. "Lo más riesgoso es que si la PNC se utiliza para resguardar, proteger y encubrir a autoridades que están en proceso de investigación no se está siguiendo el rol de la PNC. Esto podría dar lugar a delitos de encubrimiento", expresaron.