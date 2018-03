Instituciones debaten abrir secreto bancario de partidos políticos

Lee también

Abrir el secreto bancario para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) investigue el origen de los fondos que reciben los partidos políticos en el país fue una de las propuestas que lanzó ayer el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Fernando Argüello Téllez, durante un foro que realizó CONNECTAS, una plataforma periodística para las Américas, donde se debatió sobre la temática “¿Quién financia la política en El Salvador? Transparencia, empresarios y partidos políticos”.Para Luis Mario Rodríguez, director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES); Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); y Eduardo Escobar, del movimiento Acción Ciudadana, debería debatirse.“Se van a asustar algunos... Que nos autoricen a tocar el tema del secreto bancario... Del secreto fiscal también podríamos hablar. Podríamos hablar de una cuenta única. Yo creo que es necesario que los partidos tengan cuenta única que refleje todas las erogaciones que puedan estar sucediendo”, propuso el funcionario del TSE justamente tras críticas de Eduardo Escobar respecto a que hay falta de voluntad del organismo electoral para controlar el origen del dinero que reciben los partidos.Luis Mario Rodríguez recordó que fue tras romper el secreto bancario que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pudo pedir informes a los bancos en caso de sospechar de un presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios o exfuncionarios; de hecho, luego de los análisis de las declaraciones patrimoniales es que se ha investigado a los expresidentes Elías Antonio Saca, Mauricio Funes y Francisco Flores y a otros exdiputados.“Hay una prevalencia del interés público, y lo que ha planteado el magistrado a mí me parece por lo menos debatible, tiene que estar sobre la mesa porque no se puede hacer una auditoría completa si no se tiene acceso a esos informes”, manifestó.“El secreto bancario debería abrirse siempre y cuando la autoridad electoral determine alguna irregularidad y que sea necesario entrar hasta que se abran las cuentas de los partidos”, dijo Escobar. Ejemplificó que podría realizarse en caso de que se encuentre una diferencia entre los gastos e ingresos o que haya indicios de financiamientos no reportados.El comisionado del IAIP también dijo que le parecía coherente darle estas atribuciones al Tribunal Supremo Electoral, aunque se hizo ver la importancia de respetar la confidencialidad de algunos datos.Los panelistas también expresaron que si bien hay avances en materia de transparencia en los partidos políticos, todavía existe resistencia de estos a cumplir con la normativa y revelar información de donantes y cómo usan los fondos. En el debate se planteó la necesidad de imponer sanciones más duras y se señalaron deficiencias en la ley.