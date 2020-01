Instituto de Acceso a la Información Pública abrió proceso administrativo contra ministro de Defensa por negar información sobre construcción de Hotel Militar

(EFE).- El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) abrió un proceso administrativo para sancionar al ministro de la Defensa, René Merino, por supuestamente negarse a entregar datos sobre fondos estatales.

"El IAIP iniciará un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, por el presunto cometimiento de la infracción muy grave" de "no proporcionar información cuya entrega haya sido ordenada por este instituto", señaló la entidad este martes en un comunicado.

Detalló que en enero de 2019 le ordenó al Ministerio de la Defensa Nacional entregar los datos sobre los costos de la construcción del Hotel de Estancia Militar y del edifico del Estado Mayor General del Ejército.

También mandó la entrega de la información relacionada con la licitación pública y adjudicación de la construcción de la infraestructura, datos solicitados por un ciudadano mediante los mecanismos de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Defensa había negado la entrega de esta información, por lo que el solicitante apeló la decisión ante el IAIP, que determinó que los datos son de "carácter público oficioso".

La institución señaló que el ministerio le informó sobre la presentación de un recurso ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo para revertir la decisión.

No obstante, el IAIP manifestó que "no posee la certeza que el aviso de demanda" fue admitido por el referido tribunal, dado que no existe "algún acto de comunicación judicial que ponga en conocimiento dicha circunstancia".

La LAIP establece como sanción para este tipo de infracciones una multa de entre $6,000 y $12,00, lo correspondiente a 20 y 40 salarios mínimos del sector comercio, respectivamente.

Esta entidad abrió a inicios de enero un proceso administrativo similar contra el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por supuestamente negarse a desclasificar datos sobre la estructura del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).