Instituto de Información efectuó audiencia contra FESFUT

Ocho meses después de negar a David Bernal, periodista de Grupo LPG, acceso a las actas del comité ejecutivo 2014-2018 y a los contratos de cesión de derechos con Media World e Imagina US, el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) sigue alegando que no está obligado a hacerlo pese a jurisprudencia al respecto.

Esa fue la posición que el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, planteó ayer en una audiencia oral ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a la que los siete federativos debieron presentarse como parte del proceso que contra ellos sigue nuestro periodista.

"Nosotros ya renunciamos al vínculo que la FESFUT mantenía con el Gobierno a través del INDES, ya no recibimos fondos públicos. Somos empresa privada. Las actas de nuestras reuniones no contienen información pública, y los contratos de televisión son entre privados, no públicos", sostuvo Carrillo.

El 17 de agosto de 2018, el IAIP falló contra la federación, ordenándole entregar a David Bernal "copias en formato PDF de todas las actas del comité ejecutivo entre 2014 y 2018, así como copia de todos los contratos de derechos televisivos, de comercialización o de cualquier otro rubro que involucren a la selección nacional firmados por la FESFUT" y las empresas internacionales apuntadas, en ese mismo cuatrienio.

En su oportunidad, el IAIP sustentó su resolución en que la FESFUT "es una entidad privada obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública dado que hace uso de fondos públicos que le son asignados".

Aunque el comité ejecutivo 2018-2022 que preside Hugo Carrillo ha renunciado a los fondos que el Estado le proporcionaba vía INDES, lo hizo apenas el 3 de septiembre de 2018, de modo que esa decisión aplicará para el período fiscal 2018-2019, no afectando el carácter público de las decisiones que su comité anterior tomó sobre fondos provenientes del Estado entre 2014 y 2018.

Uno de los federativos, Ernesto Allwood, en su intervención detalló: "Renunciamos a los fondos públicos para no vernos en la situación de dañar nuestros contratos con entes privados", ubicando esa decisión colegiada precisamente después de la petición de Bernal.

Fue la segunda audiencia oral dentro del proceso; la FESFUT no se presentó a la primera, el 14 de agosto, sin ningún argumento que el IAIP considerara válido.

ACTAS QUE NO RECUERDAN

En su alegato, el periodista de Grupo LPG cuestionó cuál es la diferencia entre las actas de comités anteriores que la FESFUT ha entregado por otras solicitudes de información y las de 2014-2018.

Bernal alude a actas del periodo 2007-2012 que fueron entregadas por la FESFUT en febrero de 2016, luego de perder otro caso contra el periodista de Grupo LPG Cristian Villalta. En esa resolución, el IAIP ordenó a la federación entregar "copias de todas las actas del comité ejecutivo de la FESFUT en las que se haya tomado decisiones relacionadas con la solicitud, recepción, uso y ejecución del dinero público que haya recibido" en esos cuatro años.

La entrega se hizo precisamente durante la administración 2014-2018, presidida por Jorge Rajo, en la cual participaron los actuales miembros del comité Hugo Carrillo, Emerson Ávalos y Américo Rodríguez.

Sin embargo, en su alegato Carrillo negó esos hechos. "Nunca hemos entregado copias de actas de comité ejecutivo", dijo. Esta redacción tiene al menos medio centenar de actas del periodo 2007 a 2012 entregadas por la administración federativa saliente.

Otra inconsistencia en la defensa hecha por la institución futbolística fue la relativa al estatus privado que la FESFUT quiere arrogarse; su representante resumió esa contradicción al reconocer que "la Corte de Cuentas llega a auditarnos pero solo los fondos del Estado, no los privados". Precisamente, la administración de esos fondos del erario, fundamentales para sus proyectos y funcionamiento hasta 2018 es la base de todo el proceso seguido por David Bernal.

Ahora procede que el instituto decida incorporar o no la prueba presentada extemporáneamente por la FESFUT, y resolver en los plazos establecidos por la ley.