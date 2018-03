Intentan excluir a testigo de corrupción de jueces

Lee también

La defensa de los tres exjueces especializados de San Miguel acusados de corrupción solicitó al Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, que ayer instaló el juicio contra los exfuncionarios, que no admitiera en el juicio la declaración de Ades, un testigo clave que le contó a la Fiscalía General de la República (FGR) cómo funcionaba la supuesta red de corrupción judicial del oriente del país.El abogado de Rodolfo Castillo, exjuez suplente del Juzgado Especializado de Sentencia, argumentó que la declaración de Ades carece de validez. “Al igual que el resto de la defensa, presento el incidente de exclusión de la declaración de testigo Ades. La razón es básicamente porque la defensa de los imputados no fueron convocados a la declaración del testigo. Es necesario destacar que es una declaración extrajudicial”, dijo el abogado, quien aseguró que Ades no mencionó a su cliente en ninguno de los 12 casos.Ades declaró en la Dirección de la Defensa de los Intereses de la Sociedad y Unidad de Delitos Relativos a la Administración de Justicia de la Fiscalía el 19 de febrero de 2015. El testigo contó cómo Castillo y los exjueces Enrique Alberto Beltrán Beltrán, del Especializado de Sentencia; y Jorge González, del Especializado de Instrucción, recibieron sobornos cuando ejercieron sus cargos.Los exjueces, según ese testimonio, beneficiaron a miembros de pandillas y narcotraficantes. En uno de los casos, de acuerdo con la acusación, Beltrán recibió $10,000 para dejar en libertad al hermano de un narcotraficante.Algunos defensores insistieron ayer en que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Miguel no admitió el testimonio y le quitó las medidas de seguridad al testigo. Sin embargo, una fuente judicial dijo que ese juzgado sí lo hizo, por lo que la fiscalía pidió a los jueces del Tercero de Sentencia que las vuelvan a confirmar. Los jueces de Sentencia decidieron que Ades sí declarara y lo hará tras un biombo.Beltrán ejerció su defensa ayer y pidió al tribunal que tampoco admita la declaración del testigo Salvador Ruiz Pérez, debido a que es familiar de una de las fiscales del caso. Esto, según el imputado, “es una violación a la ética”.La defensa del exjuez dijo que no es factible cambiar la calificación del delito de cohecho (solicitar o recibir sobornos) impropio a propio, que se le atribuye a su cliente, como lo solicitó la FGR: “El cambio de delito, a criterio de la defensa técnica del señor Beltrán, consideramos que la solicitud carece de fundamento legal”, dijo uno de los abogados de Beltrán.La fiscalía, además, justificó que era necesaria la admisión de los libros de entrada de los juzgados desde 2013 a 2014, porque podrán evidenciar quiénes fueron beneficiados.Antes de iniciar el juicio, la fiscalía le volvió a solicitar al tribunal la suspensión de la vista pública, ya que no tenía en su poder 125 CD que contienen audios de las conversaciones de los jueces. Esto se debe a que ese material lo está utilizando otro juez Especializado de Sentencia de San Miguel para emitir su resolución en la primera parte del caso denominado “Conexiones”, en el que están involucrados personal de tribunales y abogados del referido departamento. Sin embargo, el tribunal coordinó para que el material sea enviado.El caso llegó hasta San Salvador por decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que los jueces de San Miguel decidieron no conocer el proceso porque son amigos de los imputados. El juicio está programado para toda la semana. Durante ese tiempo, la FGR presentará 70 testigos.