Intento de emboscada a policías terminó en triple homicidio: PNC

Un grupo de supuestos pandilleros trataron de emboscar a investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) el miércoles pasado en el caserío Las Cruces, del cantón El Escalón, en San José Villanueva, departamento de La Libertad.La versión oficial señala que los agentes recibieron una llamada para informarles que en esa zona se encontraba una adolescente reportada como desaparecida el fin de semana.Los investigadores llegaron a verificar la información cuando varios hombres abrieron fuego contra ellos. Sin embargo, los agentes se defendieron y ocasionaron la muerte de José Amílcar Cerna Agustín, de 35 años, perfilado como supuesto cabecilla de una pandilla; Jónathan Steven Letona Martínez, de 20 años, quien trabajaba como taxista; y de otro hombre más que no fue identificado.Ayer por la tarde, la policía reportó el homicidio de Manuel de Jesús Alvarado, quien fue asesinado en la comunidad San Cristóbal, de San Salvador. De acuerdo con la investigación preliminar, Alvarado se encontraba en una venta de jugos y frutas, cuando cuatro hombres llegaron y le dispararon en repetidas ocasiones. La policía, sin embargo, no brindó mayor información sobre la posible causa del crimen. Las autoridades no descartan que pandilleros están involucrados en el asesinato.Horas más tarde, la PNC informó el hallazgo del cadáver de Víctor Manuel Fuentes, de aproximadamente 20 años. La víctima fue encontrada en un río que está ubicado en el caserío Las Morenas, en Panchimalco, San Salvador. La PNC dijo que una persona llamó al Sistema de Emergencias 911 para alertar sobre el cadáver. Sin embargo, la información que recabaron, hasta el cierre de esta nota, consiste en que el joven fue privado de libertad ayer por supuestos pandilleros. Sobre este caso, la PNC tiene dos hipótesis: la primera señala que el joven residía en una zona donde opera la pandilla contraria, y la otra es que era pandillero activo.Esto es parte de los 97 homicidios que se han cometido en el mes. Con lo que acumulan 592 en el año, según datos de la PNC.Por 10 casos de homicidios están involucrados 23 supuestos pandilleros. Ayer, el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador envió a juicio a 17 miembros de pandillas, informó la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez.La jueza del caso basó su resolución en las pruebas periciales, científicas y documentales presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron entre 2009 y 2010 en colonias aledañas a Apopa. La mayoría de estos casos ocurrió contra miembros de la misma pandilla y rivales.Pero la pandilla rompió con este patrón cuando fue notificada de que miembros del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Ana realizarían una entrega de dinero. Las investigaciones señalan que los empleados de la mencionada comuna fueron a depositar $20,000 a un banco ubicado entre la 7.ª y 9.ª calle poniente de ese departamento.Supuestamente fueron interceptados por aproximadamente seis pandilleros, quienes atravesaron dos vehículos y procedieron a robar. La víctima, según la FGR, se opuso al asalto y le dispararon en el tórax. Sin embargo, la policía capturó a la estructura conformada por 57 personas hasta octubre de 2015. La jueza instaló la audiencia a esa cantidad de imputados debido a que seis de este grupo no fueron trasladados. Para ellos habrá otra audiencia preliminar en una fecha aún pendiente de programar.