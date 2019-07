Interceptan reo con 26 “wilas” en estómago: cabecillas “se sienten desorientados”, asegura ministro de Seguridad

Un reo que estaba a punto de recuperar su libertad llevaba en su organismo 26 mensajes escritos en plásticos. Lo detectaron la semana pasada, a través de informes de Inteligencia, reveló este lunes el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, durante una entrevista en el noticiero Hechos de Canal 12.

“Llevaba 26 ´wilas´, es decir, 26 manuscritos en plástico que había ingerido y los llevaba en su estómago. Eran 26 órdenes que se iban a ejecutar en el territorio”, indicó Rivas.

Foto: Cortesía/Ministerio de Justicia y Seguridad

Agregó que el fin de semana interceptaron otros mensajes “donde los cabecillas en centros penales se sienten desorientados y manifiestan no tener ya una forma de comunicación al exterior”.

Según Rivas, las medidas que se han tomado para eliminar por completo la señal de telecomunicaciones en centros penales han sido efectivas. “Hoy por hoy, los cabecillas no tienen ninguna comunicación al exterior. Hemos logrado tener un control como Gobierno de los centros penales y ahora no sale ya ninguna orden de cabecillas hacia los territorios… las pandillas ahorita no están recibiendo ninguna directriz de los centros penales”, aseguró.

Dijo que para evitar que los pandilleros se comuniquen por medio de “wilas” se ha girado la instrucción a la Dirección General de Centros Penales que en las tiendas institucionales no se permita la venta de plástico. “Porque en plástico están enviando cifrados mensajes al exterior. Y no te los mandan escritos para que tú los entendás de manera fácil, sino que van con claves. Tenemos expertos de la Policía descifrando todas esas ´wilas´”, mencionó el ministro.

Agregó que a los custodios los someterán a diferentes pruebas para constatar “que no están sirviendo de puente de comunicación al exterior”, continuarán con las requisas y harán traslados constantes de reos. “No vamos a permitir que llegue un privado de libertad a un centro penal y agarre comodidad de seis meses, en la zona de confort, que tenga bien estudiado el centro penal. Ahora no, ahora un período x de tiempo y vamos a estar haciendo movimiento, desorientándolos”, aseguró.

Respecto a la suspensión del uso de brazaletes electrónicos como alternativa para la prisión, Rivas explicó que se tomó la decisión debido a que es un proyecto que está mal diseñado.

“Estamos auditando ese proceso. En el ministerio tenemos más de dos mil brazaletes que no han sido utilizados. Cuando llego, llego a frenar una licitación que estaban por sacar para más compra de brazaletes. Y son brazaletes que funcionan con un chip de teléfono y muchas veces las personas viven en zonas de difícil conexión a celulares, no te permite tener control”, explicó.

El ministro dijo que el proyecto de los brazaletes electrónicos tiene “mucha tela que cortar” y darán información “en su momento” sobre cómo la administración anterior hizo la millonaria compra, así como lo harán en el tema de las cabinas telefónicas que permitían a los reos llamar hasta a diez números con un saldo de $100 mensuales.