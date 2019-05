Interiano llama a asamblea general y diputados piden renuncia del actual COENA

Mientras algunos diputados pidieron la renuncia de la actual dirigencia del partido ARENA; su presidente, Mauricio Interiano, anunció por medio de las redes sociales que el próximo 19 de mayo se llevará a cabo la asamblea general extraordinaria en la que espera sean aprobadas las reformas a estatutos que ha formulado, en conjunto, la Comisión Política y el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA).

Según dio a conocer el Consejo Electoral Nacional (CEN) por medio de sus redes sociales que "está a la espera de que se aprueben en la asamblea general las reformas a los estatutos" para luego hacer la convocatoria a las elecciones internas, en las que serían designadas las nuevas autoridades.

Empero, la reforma estatuitaria ha sido criticada por algunos miembros del partido, quienes aseguran que la renuncia de la actual dirigencia sería la mejor medida y fue lo que solicitaron ayer en una reunión con la Comisión Política.

"Estamos pidiendo que depongan sus cargos, algunos ya lo hicieron. Yo reconozco al doctor René Portillo Cuadra que él entendió el mensaje de la gente y ya depuso su cargo (en la Comisión Política). La gente no le cree a ARENA, pero es porque no hemos dado señales de renovación", dijo la diputada Karla Hernández, una de los 10 diputados que firmaron dicha carta junto con otros dos alcaldes.

Por su parte, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, manifestó que más allá de ex "hay que gente a quienes yo llamo criticones de oficio. No aportan nada. Boicotearon el proceso electoral pasado, no donaron ni trabajan por el partido y ahora se dedican a buscar culpables y andar criticando".

Además el funcionario señaló que los miembros del partido que atacaron su propuesta de crear una comisión de transición hoy en día la solicitan. "Sin exigir renuncias, debe conformarse un equipo que consulte y proponga reformas, que eliminen prohibiciones absurdas y elecciones de dedo como en la Comisión Política, para tener una dirigencia representativa", aseveró Muyshondt.

Entre tanto, el jefe de bancada de ARENA, Carlos Reyes, señaló que el pedir un COENA de transición no tiene sentido, puesto que lo hacen desde el desconocimiento de los estatutos.

"Donde puede haber un problema ahorita es en la elección, entonces que eso lo maneje el Consejo Electoral Nacional, se eligen las autoridades y desde septiembre habrá nuevo COENA", expresó.