Internos denuncian trabajar 36 horas seguidas en hospital

Un grupo de estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de Medicina de diferentes universidades del país denunciaron un maltrato de parte de sus superiores en los hospitales de la red pública, quienes los obligan a trabajar hasta 36 horas consecutivas, sin derecho a descansar ni dormir, y sin recibir ninguna remuneración económica.

“Queremos que las horas de trabajo establecidas para los estudiantes sean las que dice el Código de Trabajo, que establece que los empleados a nivel nacional deben de rendir nada más 40 horas semanales, y nosotros en el caso de nuestros médicos internos, solamente en un turno estamos rindiendo 36 horas”, manifestó Víctor Rosales, estudiante de Medicina de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.

Los futuros médicos que se encuentran realizando su internado, su año social y su residentado aseguran que por ser estudiantes, el personal que cuenta con una plaza da un trato muy injusto a todos los que están realizando sus prácticas.

Además señalan que entre tantas injusticias no puedan desempeñar como se debe su trabajo y no puedan dar una atención adecuada a los pacientes, debido a que no duermen durante día y noche.

“En el caso de un estudiante de Medicina en el internado, externado y residentado, cuando comete un error, y los errores son de humanos, son castigados con más horas de trabajo, incluso se castiga a estudiantes con tres días y noches de trabajo”, manifestó Rosales, quien además agregó que una persona que lleva tres días sin dormir no da un buen resultado como médico a la hora de atender a un paciente durante una emergencia.

Por la situación que afecta a la mayoría de internos y residentes, los estudiantes de Medicina decidieron por primera vez hacer pública su denuncia y presentar ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que permita que las plazas de todos los externos e internos sean remuneradas.

“Los médicos internos son más empleados que estudiantes, las exigencias que se les dan en el hospital son no como un estudiante sino como un empleado más”, dijo uno de los afectados.

Los demandantes fueron apoyados por el diputado del partido ARENA Orlando Cabrera Candray, quien expresó que es necesario que exista una ley que regule este tipo de conductas en los hospitales hacia los internos y residentes.

“Hay que regular cómo se va a tratar al interno, que no trabaje 36 horas consecutivas, que pueda alimentarse, que pueda descansar, además estamos buscando que los médicos residentes en año social tengan una plaza, tengan un salario, que las leyes del trabajo apliquen, que las leyes de salud apliquen, que puedan cotizar al Seguro Social, que tengan AFP y que se les proteja su integridad física, psíquica y mental”, añadió el diputado.

Por su parte, David Santos, estudiante de Medicina de la Universidad de El Salvador, dijo que ya se han tenido acuerdos con el Ministerio de Salud, y que año con año se hace una denuncia ante las autoridades del ramo; sin embargo, no son escuchados y su situación sigue empeorando.