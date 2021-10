Interpol informa que no colaborará en captura de Norman Quijano por ser un "asunto político"

Una resolución del Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador con fecha del pasado 28 de septiembre deja constancia que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) se ha rehusado en publicar una difusión roja contra el ex diputado de la Asamblea Legislativa Norman Quijano.

Según el escrito judicial, el 24 de septiembre la Secretaría General de la Interpol notificó que "de conformidad al artículo tres del estatuto de la Interpol la secretaría general ha concluido que no se encuentra en condiciones de publicar la notificación roja que le fue solicitada por este tribunal. Por lo cual no podrá utilizarse dicho conducto para indagar sobre su paradero, solicitar su retención, detención o para pedir su extradición”.

El artículo 3 del estatuto de la Interpol sostiene que "está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial", con lo que podría concluirse que la Interpol calificó el proceso contra Quijano como un tema de “carácter político”.

Este sería otro revés en el caso para la Fiscalía, luego que el 24 de septiembre la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador decretó anular el proceso penal que se seguía contra Quijano, quien es señalado por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

“La batalla va a continuar y seguiremos dando la batalla por supuesto. A partir del 24 de septiembre quedaron anuladas las órdenes de captura, incluso la difusión roja de Interpol, que por cierto la interpol puso reparos al Estado de El Salvador para que aclarara si era o no persecución política y esa difusión no salió a la luz porque no pudieron superar ese impasse”, dijo hace una semana Lisandro Quintanilla, abogado defensor de Quijano.

Notificación de la Interpol a la PNC sobre la decisión de no difundir alerta roja contra Norman Quijano.