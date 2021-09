Inundación afecta diez viviendas en Zacatecoluca

Al menos diez viviendas fueron afectadas por una inundación la noche del martes tras el desbordamiento de una quebrada en la colonia El Rey, de Zacatecoluca, en La Paz.

"Siempre se ha llenado (la quebrada) pero no como hoy, se metió el agua por las ventanas, por las puertas y salió a la calle principal de la colonia, perdí todo, no tenemos nada, nos quedamos de brazos cruzados. Estuve apunto de que me llevara la creciente y venía un muchacho y me rescató, hubiese parado en la quebrada", mencionó Julia Edelmira Hernández Díaz, de 80 años.

Habitantes de la colonia mencionaron que en reiteradas ocasiones solicitaron la construcción de un muro de contención en la zona pero hasta el momento nadie les cumple.

"Hemos pedido por muchos años este muro, con muchos alcaldes que han pasado por la ciudad y esperamos que ahora que vieron el peligro que representa para los habitantes de esta colonia nos cumplan", mencionó Esther Pinto, presidenta de la ADESCO de la Residencial y colonia El Rey.