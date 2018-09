Inundación persiste en la calle Elizabeth

Las lluvias del lunes por la noche provocaron inundaciones en un tramo de la calle Elizabeth con la intersección de la avenida Minerva, de la ciudad de San Miguel. El nivel del agua alcanzó medio metro (50 centímetros) de alto y cubrió unos seis metros de longitud, lo que provocó ayer la interrupción de la circulación de vehículos sedanes y motocicletas durante casi todo el día.

"Esa laguna se ve que está bien profunda, mejor me voy a regresar, no vaya a ser que se me arruine el motor del carro", dijo Juan Pablo G., quien manejaba un carro de alquiler local.

Al igual que el taxista, una buena cantidad de conductores prefirió girar y tomar una ruta alterna, aunque no faltó el aventurero que decidió atravesar la calle inundada.

Miguel Pereira, alcalde migueleño, ha dicho en repetidas ocasiones que el problema de inundación de la calle Elizabeth se debe a un mal proceso de construcción de la misma, y ha asegurado que cada vez que llueve se limpia la zona.

"Con la calle Elizabeth, fue mal diseñado el drenaje. Eso se hizo en la administración anterior", ha explicado el jefe municipal.

Pereira aseguró que los tragantes de este sector de la calle Elizabeth se someten a limpiezas constantes y aun así se inunda cada vez que cae una fuerte tormenta, ya que no se le brindó un adecuado tratamiento al sistema de alcantarillado del área.

En este caso, la comuna migueleña ha solicitado apoyo a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para que preste una máquina que se utiliza en la verificación del estado de los tragantes, pues se sospecha que los de la zona inundada podrían tener algún objeto que obstruye el paso del agua lluvia.

Por ahora, para paliar la situación se han colocado medidores de agua en el tramo que se inunda, con el objetivo de alertar a los automovilistas sobre la profundidad de la poza que se forma en la intersección de la calle Elizabeth y la avenida Minerva.

Cuando se anunció la colocación de dichos medidores, algunos migueleños opinaron que sería mejor que la alcaldía busque una solución definitiva.

centímetros de alto tenía la poza formada por la inundación.