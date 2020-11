Inundados en lodo y sin empleos en el El Barrio El Poy

Escoba en mano, los habitantes del barrio El Poy, en Citalá, Chalatenango, intentaban, ayer, limpiar el lodo que inundó sus casas luego del desbordamiento del río Lempa. El lodo empapó sus camas, se metió a sus refrigeradoras, acabó con sus ropas. Es la primera vez que pasa, desde que el huracán Mitch se llevó sus casas.

Si bien han pasado 22 años desde el Mitch, con tranquilidad no han dormido. Son más de las 35 familas, según las cuentas de los lugareños — o 60, según las cuentas de la autoridad local—, que viven a merced del Lempa y las que cada estación lluviosa sobreviven con miedo de que el barrio, conocido también como caserío La Isla, se inunde..

“Yo considero que el Estado debería de hacer algo en esta zona, porque desde el Mitch está catalogada como de alto riesgo. Entre la alcaldía y el Gobierno central deberían armar un buen proyecto para reubicar a la gente. Esta no es una zona habitable, tendrían que proporcionar una vivienda nueva en un lugar mejor, porque aquí hay gente que tiene inversiones, que con gran esfuerzo, poco a poco, ha hecho mejoras (como repellar las paredes de adobe o quitar el piso de tierra), así que irse de aquí solo porque sí no se puede, deben tener una solución que acabe con el problema de raíz”, apuntó Elmer Portillo, exvecino de la comunidad.

Elmer vendió hace varios años la propiedad que tenía en La Isla, precisamente por la vulnerabilidad, pero para su amigo Wilfredo Galdámez, a quien había llegado a ayudar a sacar el lodo, la mañana de ayer, abandonar la zona no ha sido una opción: en primer lugar, porque el terreno es de su esposa y allí viven con sus hijos, de 7 y de 13 años; en segundo lugar, porque él es carretero, un oficio por medio del cual apenas consigue ingresos de entre $3 o $4 por trasladar mercadería, en una carreta, desde El Salvador hasta Honduras, por la frontera El Poy; y, en tercer lugar, porque el alcalde le negó la oportunidad de hacerse de una tierra.

Con suerte, Wilfredo hace tres o cuatro viajes al día, es decir, gana como máximo unos $12 cuando el día es bueno. Con la pandemia y los cierres fronterizos que implicó la cuarentena, su oficio se acabó, así que se dedicó solo a sus tareas como agricultor. Con la reapertura, a los carreteros no se les está permitiendo cruzar la aduana hasta el límite con Honduras para entregarle la mercadería a los carreteros hondureños. Les quieren cobrar un impuesto si calculan que la mercadería sobrepasa los $200, un problema que no habían tenido antes. Su esposa es ama de casa.

“Todo esto bien se podría prevenir. Por ejemplo, al alcalde le dieron una lotificación para repartir tierras a la gente pobre. A mí me anotaron desde el principio, pero después me dijo que a mí no me iba a dar un solar, porque ya tenía esta casa, que ni siquiera es mía, es de mi esposa”, contó.

Sobre esa lotificación, las vecinas de Wilfredo denunciaron que los terrenos han sido repartidos a gente que no tiene necesidad, sino a “cambiadores” (de moneda en la frontera), quienes son los que mejor ganan en la zona.

“Allá por calle vieja le dio unas tierras a la gente que tiene dinero, a los cambiadores. Esa gente lo que hizo fue construir casas y vendieron caro. Pero como no somos del partido de él, no nos ayuda. Aquí todo es una cuestión puramente política. A mí me habían dado, yo soy madre soltera, tengo una niña de 12 años, y solo porque andaba con Nuevas Ideas, me lo quitó. Si viera mi casa, en una champita vivo yo”, señaló Isamar Arita, quien vive junto al puente sobre el Lempa.

Un puente que también pidieron revisar por si acaso ha sufrido daños en las bases de la infraestructura, debido a que data de la época de Napoleón Duarte y es su única vía de acceso.

El alcalde de Citalá es José Lorenzo Valdivieso Galdámez, quien ha gobernado durante los últimos 15 años bajo la bandera de ARENA. Sobre los daños, el edil afirmó que ha estimado necesita unos $10,000 para comprar alimentos y camas para 60 familias afectadas. “Eso de las alertas tempranas no funciona. Los de la Dirección General de Protección Civil vinieron hasta ayer (jueves) en la noche. Antes por lo menos venían antes de que pasaran las cosas, hoy vienen hasta que ya ha pasado todo, solo a tomarse fotos. Yo compré 30 colchonetas ayer y otras hoy. Se necesitan camas”, anotó.

Consultado sobre el tema del reordenamiento territorial, durante su visita al centro escolar Dr. Salvador Mendieta — que está albergando a 65 personas evacuadas del barrio El Poy—, el titular de la Dirección General de Protección Civil, Willian Hernández, afirmó que “es una competencia neta de las alcaldías municipales”.

“Hay que solicitarle el apoyo atodas las municipalidades para que verifiquen (las zonas de alto riesgo) y si tienen alguna duda, que no duden en llamar al gobierno central para que les asesore el Ministerio de Vivienda y la Dirección General de Protección Civil”, expresó el funcionario.