Inversión en módulos de vacunación no es lo más idóneo

Luego del anuncio oficial de la adquisición de vacunas para inmunizar contra el covid-19, hecho a finales de 2020, el Gobierno inició con la instalación de 156 módulos de vacunación en distintos establecimientos sanitarios públicos sobre los que el infectólogo Iván Solano valoró ayer que "no cuentan con un aval técnico que los justifique".

A inicios de este año el titular de Salud, Francisco Alabí, dijo que la inversión para adecuar este centenar y medio de módulos sería de $5 millones, pero Solano afirma que esa inversión es completamente innecesaria.

"Coincido en que, como país, debemos prepararnos, aún si la vacuna viene mañana o en seis meses. Ahora bien, como CAPI (Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización) no hemos dado el visto bueno en construir estos módulos, porque, en primer lugar: no se nos ha consultado; y en segundo lugar: porque los países que ya están realizando las inmunizaciones nos demuestran que no son necesarios", anotó el especialista.

"Me baso en la experiencia de países vanguardistas como Israel y Estados Unidos", agregó el experto, quien también es el representante de la Asociación Salvadoreña de Infectología ante el CAPI, un organismo externo al MINSAL integrado por representantes de asociaciones médicas que asesoran a las autoridades estatales sanitarias en temas relacionados a las vacunas que deben aplicarse a la población en el país, aunque sus recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento.

"Cuando se hacen campañas (de inmunización) para llegar hasta los lugares más recónditos se designa a un equipo que puede estar integrado por un médico y, si no es posible, va el promotor. Es posible que el MINSAL nos diga que los vacunatorios del país están en malas condiciones; si es el caso, lo ideal sería invertir en readecuarlos y que su infraestructura quede para usos posteriores, antes que invertir en estos módulos", reflexionó.

Sobre la fecha en que daría inicio la inmunización, Solano advirtió: "No se nos ha informado nada".

El Salvador ha gestionado vacunas a través de la iniciativa COVAX, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y también por medio de una compra gubernamental de dos millones de dosis con la farmacéutica AstraZeneca, compañía que reportó esta semana problemas para abastecer a la región europea; y no está claro si esos retrasos pueden afectar o no al país.