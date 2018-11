Inversión en primera infancia debe ser inmediata

Sensibilizar, invertir, educar, consenso... todos fueron factores enfocados en el foro "Educación temprana, la clave para El Salvador", que es organizado por la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA) y que cuenta con el respaldo del Fondo de Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El evento convocó a varios expertos internacionales que enfocaron la importancia de trabajar de manera cuantitativa y cualitativa en la educación inicial. Según datos de la UNICEF, solo el 4 % de la inversión pública se destina a los niños de 0-3 años, quienes representan el 7 % de la población total del país.

Para los participantes, el problema necesita un punto de cambio, pues solo de esta manera se revertirán muchos de los problemas que enfrenta la sociedad salvadoreña actual.

Las coincidencias en el foro apuntan a que muchos de los problemas sociales como la migración, violencia y desintegración pasan por la falta de educación inicial, un proceso que debe estimular el desarrollo del cerebro del infante de manera positiva y lograr la relación y la empatía entre el niño y el adulto.

"Creo que seríamos muy insensibles si no atendemos esta demanda social que tenemos; es obligación de cualquiera de los partidos políticos, tenemos que comprometernos a esto, esto no tiene ideología, lo que tiene es moral, sensibilidad y conciencia", dijo Roberto Murray Meza, presidente de la FRMA.

Para Murray Meza, El Salvador atraviesa un momento clave luego de que en la Asamblea Legislativa se aprobó la ley de atención a la primera infancia, pero cuyo reglamento no está elaborado y se ha dado un plazo de dos años para su creación.

"El precepto constitucional de atender a la niñez en primera infancia aparece por primera vez en la Constitución del año 1950, hace 68 años aparece en la constitución del 62 y vuelve a parecer en la constitución del 83, pero es hasta ahora en el año 2018 que realmente se pasa a ley, ahora la ley establece un período de dos años para que se haga el reglamento, ya hay una exigencia más inmediata por el lado legislativo, por el lado político", dice.

Andrea de Calleja, segunda de derecha a izquierda, fue una de las presentes en el foro. También estuvo el exmagistrado Florentín Meléndez, quinto en el mismo orden.

Para María José Rubio, de la fundación colombiana AEIOTU, en la educación inicial existen dos fases: el plano comunitario y el institucional. El primero, según la experta, es impactar la relación positiva que permita el desarrollo del cerebro de los niños en gran medida y esa empatía niño-adulto determina su carácter y fortaleza en la vida.

Si hay calidad en el trato, coherencia e interacción, una sociedad puede ver los primeros cambios en 20 meses, dice Rubio.

Pero no sucede lo mismo en la parte institucional. En el caso salvadoreño de lograrse la elaboración del reglamento de la ley, Rubio dice que se podrían esperar cambios en unos 10 años, por los cambios de gobiernos y de funcionarios, hasta lograr la institucionalidad.

“Lo que ha sufrido Latinoamérica es un crecimiento muy rápido de una población en situación de precariedad que requiere atenciones especiales”.

Leonardo Yánez, de la Fundación Bernard Van Leer, de los Países Bajos

Para Leonardo Yánez, de la Fundación Bernard Van Leer, de los Países Bajos, la educación de la primera infancia no es un problema exclusivo de Latinoamérica o África, hay países europeos como Inglaterra, Francia, Italia y Alemania que "tienen grandes desafíos de igualar las oportunidades de los niños más pequeños", pero obviamente las dimensiones son diferentes.

"Lo que ha sufrido Latinoamérica es un crecimiento muy rápido de una población en situación de precariedad que requiere atenciones especiales y eso no solo se puede resolver de manera técnica, sino que tiene también sus elementos políticos", dice.

Yánez asegura que hay puntos y principios, sobre todo la ciencia del desarrollo infantil, que deberían de ser abrazados por los distintos gobiernos y sociedades civiles, pues algunos se pueden replicar, aunque no sean las mismas características sociales en cada país.

Murray Meza dice que es el momento de tener en cuenta esta obligación que se tiene por la niñez y que hay que actuar ya: "Los niños no tienen voz, no tienen forma de expresarse y de articular sus demandas, mientras que la gente mayor, sí; los niños no saben cómo hacerlo, entonces tenemos que hacerlo nosotros, los adultos responsables que estamos pensando en que alguien debe de hacerlo por ellos".