Inversión en vacunas anticovid ascendería a $171 millones

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) estima que El Salvador ha gastado más de $170 millones en la compra de vacunas contra el covid-19, pero estos recursos se habrían canalizado a través de una partida presupuestaria señalada por su opacidad.

La institución presentó el miércoles sus primeros dos boletines sobre el proceso de vacunación. A falta de información oficial, porque el Ministerio de Salud (MINSAL) ha declarado como reservada toda la documentación relacionada con la inmunización, el ICEFI realizó sus propias estimaciones sobre el gasto público en vacunas. El cálculo cobra mayor relevancia tomando en cuenta que este 17 de febrero se cumple un año de la llegada del primer lote de vacunas al país y el inicio de la inmunización.

Al cierre de 2021 el gobierno adquirió 11,147,730 dosis de forma directa, de un total de 15,604,580. Es decir, siete de cada 10 dosis llegaron al país a través de compras directas. Para calcular el costo, el ICEFI usó datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre el precio promedio por dosis: cada dosis de la china Sinopharm habría costado $20.48, siendo la más cara. Unos $17.85 se habrían pagado por la también china Sinovac, $13.78 costaría la dosis del fármaco desarrollado por el asocio entre la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, mientras que la más barata sería AstraZeneca, con $4.77.

Con estos precios, y tomando en cuenta la cantidad de dosis que el país adquirió de forma directa con cada uno de estos cuatro laboratorios, el ICEFI calculó que se han gastado $171.33 millones en estas compras. "Esto sin contar comisiones ni costo de transporte. Es decir que estamos hablando de unos recursos sumamente importantes y representativos. Estamos hablando de casi una quinta parte del presupuesto del Ministerio de Salud y al final estamos hablando de recursos que paga la ciudadanía a través de sus impuestos", dijo Ricardo Castaneda, economista sénior del ICEFI y autor de los informes.

La mayor cantidad de compras directas de vacunas se concentró en el biológico de Pfizer-BioNTech. De este fármaco se han adquirido 4,398,930 dosis. Le sigue Sinovac, con cuatro millones, y Sinopharm con 1,668,000. Otras 1,080,800 son AstraZeneca.

Una partida opaca

El ICEFI también concluyó que los recursos para las vacunas salieron del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), una partida presupuestaria que la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICÍES) recomendó eliminar por propiciar un manejo opaco de los fondos.

Castaneda explicó que la compra de vacunas debería estar en el rubro de bienes y servicios del MINSAL. Pero al analizar los presupuestos de 2021 y 2022 no hay un incremento que sugiera que ahí estén esos fondos. Incluso, hay una reducción de $32.6 millones para este año.

Anticovid. Hoy se cumple un año de haber comenzado la vacunación, que ahora está estancada.

Pero un informe del Ministerio de Hacienda, publicado en noviembre de 2021 pero con datos hasta junio, señala que del FOPROMID se trasladaron $161.6 millones para vacunas, insumos, medicamentos y equipo médico para la red hospitalaria y unidades de salud.

"En la aplicación de FOPROMID no se aplica la ley de adquisiciones y contrataciones del Estado, y esto obviamente genera más discrecionalidad, también cuando no se utiliza la LACAP pueden entrar proveedores que de otra manera no pudieran entrar y adicionalmente se hacen transferencias entre instituciones sin pasar por la Asamblea Legislativa. Todo esto genera que haya menos controles y puedan haber espacios para más opacidad", explicó Castaneda.

La vacunación también cumple su primer año estancada, con más de un millón de personas que todavía no han recibido ni una sola dosis. Diferentes encuestas apuntan a que hay una renuencia a inmunizarse.

El infectólogo Iván Solano Leiva señaló que una forma de incentivar la vacunación es dar certidumbre sobre las políticas de salud para afrontar la pandemia. Por ejemplo, dijo, el gobierno debería informar a diario cuántas personas ingresadas en el Hospital El Salvador tienen una, dos o tres dosis de la vacuna. "Si nosotros conociéramos esa información, lo más probable es que la mayoría de personas que están hospitalizadas no han recibido un esquema completo o que no han recibido una sola dosis", afirmó.