Inversión municipal en estadio avanza 75 %

Lee también

Los trabajos de remodelación del estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel tienen un avance del 75 % en el área poniente, que corresponde a la construcción bajo responsabilidad de la alcaldía. Con este avance esperan que a finales de abril esté finalizada la obra, según el alcalde Miguel Pereira, quien visitó ayer la zona para verificar la obra. La inversión municipal en esta obra es de $627,194.99.De acuerdo con Pereira, el 25 % que falta tiene que ver con la instalación de las 2,750 butacas, las cuales están en proceso de manufactura en una fábrica española. Esperan recibirlas a inicios de marzo.“En abril esperamos estrenar el estadio. Será una cancha de lujo, empezando desde las butacas, los servicios sanitarios, la sala VIP, un palco espectacular y dos rampas de acceso para personas con discapacidad”, señaló Pereira. Agregó que las butacas serán azules y blancas, formando la bandera de El Salvador. Los graderíos serán color negro y naranja.Recientemente se conoció que la empresa encargada de proveer las butacas solicitó a las autoridades municipales definir el color de estas, pues se había solicitado cambiarlo.El alcalde informó que desde el año pasado decidieron que invertirán en el costado sur del estadio, con el objetivo de que la infraestructura pueda ser evaluada para torneos locales, regionales y mundiales, con una capacidad de más de 15,000 aficionados.Asimismo, informó que para este año pretenden utilizar algunos terrenos que se encuentran a un costado del estadio Barraza, ya que por el momento solo cuentan con un parqueo con capacidad para 1,000 vehículos.Como parte de las nuevas obras, el estadio contará con vestidores para los jugadores, gimnasio equipado, clínica deportiva, salón de conferencia, oficinas administrativas y bodega; además, con una sala VIP con 45 butacas y aire acondicionado, en donde los concejales municipales e invitados especiales podrán ver los partidos de fútbol.El alcalde dijo que a petición de muchos migueleños, la grama de la cancha de fútbol será natural, y que en el caso de la iluminación no habrá cambios.El estadio Juan Francisco Barraza fue inaugurado en 1959 y es sede del C. D. Águila y C. D. Dragón.