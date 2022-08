Investigación explora instigación de homicidio en caso del padre Wálter Vásquez

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1991, en El Salvador han asesinado a tres sacerdotes. El primero fue Wálter Vásquez, durante la Semana Santa de 2018. Un año después, siempre en las celebraciones de la Semana Mayor, apareció muerto el padre Cecilio Pérez, quien era el párroco de San José de la Majada, en Sonsonate. Y en agosto de 2020 fue asesinado Ricardo Cortez, director del Seminario Mayor de Santiago de María, en Usulután.

En los tres casos la versión preliminar de las autoridades fue que el asesinato fue producto de hechos violentos ocasionados por pandillas, pero el caso del padre Vásquez no apunta a esa opción, según las propias investigaciones fiscales. LA PRENSA GRÁFICA logró reconstruir a través de investigadores, familiares, compañeros y un abogado, que su muerte fue planificada, mientras que un obispo sostiene que hay señales de sicariato.

Los primeros en alzar públicamente la voz sobre esta posibilidad de forma tan abierta fueron dos miembros del mismo clero. Uno de los que tomó la batuta fue el padre Antonio Confesor, después del asesinato de Wálter Vásquez.

"El anterior fiscal, Douglas Meléndez, tiró la pedrada y dice que se parece al caso de Carla Ayala, la agente que sus mismos compañeros asesinaron. Mi pregunta es, si hay compañeros sacerdotes implicados en el asesinato del padre Wálter, ¿por qué no se investiga? ¿Por qué se calla? Hay que decirlo, para que se vea la verdad y el pueblo lo sepa", dijo Confesor en unas declaraciones brindadas durante el primer aniversario de su muerte y que fueron documentadas por medios de comunicación del interior del país.

El segundo fue el diocesano Manuel Acosta, quien ha investigado de cerca las muertes de los tres sacerdotes. Él afirmó a LA PRENSA GRÁFICA que las muertes de los tres curas (Wálter Vásquez, Ricardo Cortez y Cecilio Pérez) están relacionadas. "El asesinato de Ricardo Cortez (el caso más reciente, en 2020) está en la misma línea que el de los otros dos (Vásquez y Pérez). ¿Por qué no se han investigado? ¿Por qué no han dado los resultados de esas investigaciones? Para un delincuente común o un pandillero es difícil conocer la agenda de un sacerdote y en estos casos los responsables de las muertes tenían claro sus movimientos", explicó, en relación a que todos fueron ultimados en actividades relacionadas a su profesión.

Zulma Vásquez, hermana de Wálter, coincide con Acosta al señalar que la opción de que el cura fue atacado por pandilleros no es viable. "Si hubiese sido un ataque de pandillas, ¿por qué dejaron ir al resto de personas (cuatro) que iban con él? Además, él no se metía con nadie, tenía tiempo de no llegar a Lolotique, así que ni siquiera tenía enemigos. También le dejaron sus pertenencias y su dinero. No tiene sentido", afirmó.

Sus familiares temen que el crimen tenga alguna relación con las denuncias de pedofilia que habían en la parroquia de Lolotique durante la época del padre Ismael Vargas, quien según ellos amenazó a Wálter y le prohibió volver a ese pueblo luego que conoció que él iba a servir como testigo en una denuncia penal de otro compañero sacerdote que había sido abusado.

LA PRENSA GRÁFICA consultó a un abogado que colaboró en el caso y a dos investigadores del mismo sobre la posible participación de un religioso en el hecho y revelaron que en efecto se realizaron pesquisas en la casa de Vargas bajo la hipótesis de considerarlo un "instigador".

HOMBRE CON PODER

Antonio Confesor es actualmente párroco de la iglesia de Nuevo Edén de San Juan, un municipio que está más cerca de Honduras que de San Salvador. Él dice que lo nombraron en ese lugar luego alzar la voz por el asesinato de Wálter. Dice que con ello entendió que la "justicia terrenal" no llegaría y espera la "justicia divina".

Confesor asegura que meterse con Ismael Vargas, a quien llama "ese señor", es "meterse con el diablo". Dijo que incluso hay superiores que "tiemblan cuando escuchan su nombre" y que esa sería una de las razones por las cuales la investigación del asesinato de Wálter Vásquez no avanza dentro de la iglesia. Él narró que unos meses después de la muerte de Vásquez la Fiscalía llegó a buscarlo hasta Nuevo Edén para mostrarle fotografías de los presuntos autores materiales del homicidio.

"Un día vinieron hasta acá (Nuevo Edén de San Juan) los fiscales que estaban investigando la muerte de Wálter. En una tablet traían las fotos de quienes ellos investigaban como presuntos asesinos y cuando los vi reconocí a algunos, porque yo los había visto a veces con ese señor (Vargas). Entonces yo les dije que sí, que se me hacían conocidos. Al irse me dijeron que tuviese cuidado porque algunos eran policías, pero que no me preocupara, que los iban a meter presos aunque fueran ‘compañeros’. Y hasta hoy no ha pasado", narró.

Otros sacerdotes consultados por LA PRENSA GRÁFICA afirmaron que Vargas tiene muchas "amistades poderosas" debido a que "algunos de ellos han educado a sus hijos gracias a este señor, han hecho sus primeras comuniones con él y es él quien a veces les ha ayudado económicamente. Es obvio que le hagan favores porque se sienten en deuda".

El abogado Juan Mayorga dice haber sido víctima de las influencias que Vargas tiene en la zona nororiental del país. Él fue el jurista que acompañó a un sacerdote a poner una denuncia contra Vargas por abusos sexual y juntos buscaron a Wálter Vásquez para que sirviera como testigo. Pero al considerar que la denuncia se podía caer porque el delito podía ser declarado como prescrito, denunciaron ante el obispo William Iraheta, encargado de la diócesis de Santiago de María y superior de Vargas. Asegura que eso fue en abril de 2017.

Mayorga contó que en diciembre de 2017, meses después que denunciaran ante el obispo, él sufrió un atentado: le dispararon a su auto a la salida de un restaurante pero salió ileso y después de eso optó por presentarse como víctima también en la misma causa judicial por la muerte de Wálter Vásquez, aunque hasta hoy no le han dado avances.

Tras esos hechos, la línea de investigación hizo que Fiscalía realizara allanamientos en la casa de Vargas, los cuales fueron confirmados a LA PRENSA GRÁFICA por un investigador policial, un fiscal y por el obispo Iraheta. Los investigadores dijeron que esta operación se realizó porque el expárroco de Lolotique era considerado como "instigador" en el asesinato de Wálter Vásquez.

Los resultados del cateo no se han hecho públicos y se mantiene únicamente en el expediente que está en poder de la Unidad de Vida de la oficina fiscal de San Miguel. Este medio envió dos correos, el 20 de abril y el 4 de mayo de este año, a la encargada de comunicaciones de la Fiscalía para pedir acceso a los documentos o para tener la versión de la institución sobre las investigaciones, pero al cierre de este reportaje no hubo respuestas.

El 26 de agosto también se contactó al padre Ismael Vargas para conocer su opinión sobre el allanamiento, pero dijo que no quería dar declaraciones.

En cuanto a monseñor William Iraheta, en representación de la iglesia católica, sostuvo que "a nosotros no nos comunicaron que iban a realizar los allanamientos. Yo me enteré después por un recado que me dieron que había pasado eso y que Fiscalía y Policía habían andado haciendo sus investigaciones en la casa de él. Por lo que yo entiendo él tiene asesoría jurídica, está asesorado, como toda persona que lleva este tipo de casos. Entendí que terminaron con el allanamiento", explicó.

Personas allegadas a la parroquia de Lolotique dijeron que cuando Vargas era el párroco del municipio también era considerado un hombre con mucho poder económico y LA PRENSA GRÁFICA constató a través de datos del Centro Nacional de Registros (CNR) que él ha tenido a su nombre cinco propiedades valoradas en importantes sumas de dinero.

Entre estas propiedas está un terreno ubicado a la par de la iglesia de Lolotique, el cual le perteneció por 16 años después de adquirirlo a $29,714.28 en 2005, pero que vendió por la misma cantidad en marzo de 2021 a otro sacerdote llamado Juan Ovidio Hernández Argueta, quien fue su mano derecha cuando estuvo designado en Lolotique. También se constató que tiene una propiedad en Cojutepeque, donde actualmente vive, y que en octubre de 2021 vendió una propiedad en San Miguel por la cual le pagaron $120,000.

SOSPECHAS DE SICARIATO

El padre Manuel Acosta ha investigado de cerca los tres asesinatos de sacerdotes ocurridos después de los Acuerdos de Paz. Dijo que lo hace porque sigue el ejemplo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien en tiempo del conflicto armado "investigaba por su cuenta para luego contrastar con lo que tenía el Ministerio Público" y así no depender de una sola versión. Y fue a través de sus investigaciones que logró concluir que al menos dos de las muertes, la de Wálter Vásquez (2018) y la de Ricardo Cortez (2020), están relacionadas. De ello dejó constancia en un expediente entregado a la iglesia pero hasta el día de hoy no han sido tomadas en cuenta, al menos no oficialmente.

Acosta y otros sacerdotes que fueron compañeros de Wálter Vásquez y Ricardo Cortez dijeron a LA PRENSA GRÁFICA que existe la posibilidad de que Cortez haya sido en su momento el padre confesor de Vásquez y que como tal también sabía de los abusos cometidos en Lolotique. Se refieren a ello como una posibilidad porque eso es algo que solo saben con seguridad los superiores de la iglesia. Aunque Wálter también pudo dejarlo por escrito en las agendas donde llevaba la bitácora de su sacerdocio, pero esas están por ahora en poder de la Fiscalía para la investigación que sigue en curso.

LA PRENSA GRÁFICA consultó sobre estos señalamientos a la Conferencia Episcopal de El Salvador, la cual designó al obispo William Iraheta para hablar del tema. Él es el encargado de la diócesis de Santiago de María y como tal era el superior de Wálter Vásquez al momento de su muerte, pero además conocía bien a Ricardo Cortez porque este era el rector del Seminario San Óscar Arnulfo Romero, que está ubicado justo a la par de la catedral de Santiago de María, en Usulután.

Iraheta sostiene que por ahora, pese a que ya pasaron varios años de los asesinatos, solo hay "especulaciones" e invitó a quienes tienen más información a que vayan "a la instancia correspondiente para hacer aportes sobre la investigación". Pero agregó que, a título personal, él si encuentra semejanzas en los asesinatos de ambos curas.

"Entendemos que es un grupo de sicariato (el que perpetró los asesinatos de los dos sacerdotes) y te lo digo yo que tengo 60 años y como joven viví la etapa del conflicto armado de este país. Sé que lo que le hicieron al Padre Ricardo fue una ejecución sumaria. Al padre Walter le dieron dos impactos en el pecho y el Padre Ricardo tenía impactos de una ejecución sumaria detrás de la cabeza. Eso es por lo que pudimos ver y todo lo que sabemos. Son dos procedimientos totalmente diferentes para mí, pero todos los días rezo para que conozcamos la verdad", afirmó.

Después de cuatro años sin que se resuelva el asesinato de Wálter Vásquez, su familia lamenta que la madre del cura muriera sin obtener justicia y ahora esperan que tarde o temprano se conozca la verdad. "Mi mamá ya estaba en cama producto de una enfermedad y justo antes de ese Jueves Santo (el día que lo mataron) vino a verla Wálter. Él le dijo a ella que solo iba a servir durante esa Semana Santa de 2018 y que después de eso se iba a retirar como sacerdote, porque ya estaba cansado de los ataques que recibía por saber lo que sabía", concluyó su hermana.