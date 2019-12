Investigan a hombre que ataca con machete a ebrios

Un hombre que viste camisa amarilla, usa gorra roja, y que a un costado de su pierna porta un machete y se transporta en bicicleta, es el responsable de atacar con arma blanca o piedras, a ebrios que se quedan dormidos afuera de las cantinas de la ciudad de San Miguel, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

Juan Carlos Cárcamo, de 28 años, se encontraba ayer afuera de una cantina y aseguró que vio cuando el hombre se sacó el machete e intentó herirlo, pero en ese momento se acercaba una patrulla policial.

"Yo estaba acostado cuando me quiso herir con el machete, pero venía la Policía y él salió en la bicicleta y no me hizo nada. A dos amigos les dio un machetazo en la cara y otro en la cabeza", denunció Cárcamo.

Recordó que el domingo a las 9 de la noche vio cuando sus dos amigos se encontraban heridos, por lo que pidió ayuda y fueron llevados al Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel.

"Yo le pregunté qué les había pasado y me dijeron que estaban dormidos cuando un hombre los había herido. Pero no le vieron bien la cara", agregó.

Otro ebrio consuetudinario dijo que el atacante les manifestó que su objetivo era matar a 20 "bolos".

"Ya lleva como trece ebrios y a una señora que iba vendiendo le dio con el machete en el pie. Quizás está loco, porque nosotros no les hacemos nada malo, a nosotros tomar nos gusta y mejor pedimos para comprar el litro de guaro", expresó Carlos Parada Reyes.

Los ebrios aseguran que el sujeto comenzó a atacarlos después del Carnaval de San Miguel. Manifiestan que en el trascurso del día recorre las cantinas y se les queda viendo, pero por las noche, sale a buscar víctimas para herirlas.

Una fuente policial informó que el pasado 22 de noviembre, a un costado de una parroquia, situada en el barrio El Calvario, en San Miguel, fue asesinado Manuel Batres, de 47 años, quien era un ebrio consuetudinario y fue atacado con una piedra.

"Revisamos las cámaras de videovigilancia que hay en esa zona y se logra ver que este sujeto ataca a los bolos; y es quien asesinó con una piedra a un señor que estaba dormido. En los videos se ve claramente cuando comete el hecho y se va en la bicicleta", dijo la fuente policial.

Añadió que tienen dos denuncias en contra de dicho sujeto.