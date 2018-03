Investigan a importante político por explotar sexualmente a mujeres, dice Pignato

Lee también

La secretaria de Inclusión Social Vanda Pignato reveló hoy que las autoridades están "trabajando en un caso que involucra a una de las figuras políticas públicas más importantes de este país".Según ella, cuentan con indicios de su responsabilidad en la trata de mujeres para fines de explotación sexual. "Y tenemos pruebas", aseveró Pignato en la entrevista televisiva Diálogo con Ernesto López, de grupo Megavisión.La funcionaria dijo que por el momento no puede revelar el nombre del político implicado para "defender la integridad física y moral" de la víctima, pues "en El Salvador primero se condena a la víctima y luego al victimario"."El caso ya fue encaminado a la Fiscalía", "mucha gente votó por él y hoy van a conocer una faceta diferente de explotación por servicios sexuales", aseguró la exprimera dama de la República."Hay un testigo clave para comprobar que hay indicios serios y muy fuertes que este político se dedica a la trata y explotación de mujeres para la explotación sexual. Vamos a esperar a que la Fiscalía trabaje", recalcó.Además, Pignato ve de forma esperanzada el hecho de que "por primera vez se investiga a clientes" de la trata de personas. "Y no son simples clientes", añadió.Actualmente, cuatro hombres están procesados por remuneración a cambio de servicios sexuales de menores de edad. Dos de estos procesados son el empresario José Ernesto Regalado O'Sullivan y el expresentador de televisión y locutor Maximiliano González (Gordo Max).Pignato es la impulsora del programa Ciudad Mujer, en el cual se promueve la denuncia de abusos contra las mujeres y da acompañamiento a las víctimas de crímenes sexuales.En 2016, Pignato reveló el caso de pederastia de monseñor Jesús Delgado, quien no fue procesado penalmente debido a que el delito había prescrito. Fue suspendido de sus funciones en la Iglesia Católica.