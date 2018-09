Investigan a más agentes del extinto GRP por otros crímenes

El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo ayer que hay una investigación en contra de varios miembros del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil (PNC) por su posible involucramiento en otros casos de delitos y crímenes cometidos en Usulután.

De acuerdo con el fiscal, esos agentes podrían haber estado involucrados con un grupo de personas de Usulután para cometer delitos y crímenes.

"No puedo adelantar nada, pero sí hay una investigación por el posible cometimiento de otros crímenes en esa zona del país (Usulután) por parte de agentes del GRP. Especialmente del involucramiento de Juan Josué Castillo", dijo el fiscal.

Meléndez no quiso detallar para "no entorpecer las investigaciones", pero el juez Roberto Arévalo Ortuño ha dicho en diferentes ocasiones que ha recibido información, que no consta en el expediente del caso Carla Ayala, de que en la zona del Bajo Lempa, Usulután, varios agentes del GRP tenían un cementerio clandestino para enterrar a sus víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

"Yo no digo que el GRP era una institución de delincuentes y que había lineamientos para cometer delitos o crímenes, pero sí que en esa institución del GRP había algunos delincuentes. Esa es la información que he recibido, pero sobre eso no han presentado pruebas. No es una idea descabellada del todo", dijo el juez Arévalo Ortuño.

Algunas de las personas entrevistadas por este periódico, en diferentes momentos y que viven en San Francisco Javier, Usulután, dijeron que Castillo Arévalo era el responsable de "limpiar de pandilleros" el municipio.

Algunos de los habitantes dijeron que en algunos cantones y caseríos de San Francisco Javier no hay pandilleros porque Castillo Arévalo, con otras personas que le ayudaron, los mató o desapareció. Una de esas personas era Edgardo Alfonso Chavarría, alias "Jolota", quien ya fue capturado por ser cómplice en el caso Carla Ayala.