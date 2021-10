Investigan caso de posible agresión sexual en federación

Las autoridades confirmaron la investigación del caso de una agresión sexual en contra de una menor de edad ocurrida en una de las federaciones adscritas al Instituto Nacional de los Deportes (INDES). El caso fue denunciado en redes sociales por el padre de la víctima.

El papá de la niña aseguró que uno de los entrenadores de la Federación Salvadoreña de Natación, perteneciente al INDES, acosó y abusó sexualmente de su hija de 14 años.

La Fiscalía General de la República (FGR) se pronunció al respecto y detalló que ya están realizando las indagaciones pertinentes para salvaguardar a la víctima. Mientras que el fiscal general, Rodolfo Delgado, pidió a los representantes legales de la menor presentarse en sede fiscal para continuar con el proceso.

Otra de las entidades que están dando seguimiento a los hechos es el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), que inició una investigación de oficio en el marco de lo sucedido. Asimismo, coordina atención psicológica a la adolescente, así como a otros niños y niñas para identificar otros posibles casos.

De acuerdo con el papá de la niña, anteriormente, habían hablado con las jefaturas de la federación y habían llegado al acuerdo que el acusado sería removido. Sin embargo, en el video que circuló en redes sociales sobre la denuncia, manifestó que esta persona había sido restituida.

"A mi hija de 14 años, el hermano de este tipo la tocó, abusó de ella y la acosó sexualmente. Lo habían quitado y lo volvieron a restituir aquí. La federación tiene la culpa y el club también. Yo no me voy a quedar callado ante un abuso sexual de mi hija", relató en el video.

Asimismo, el padre explicó que en el tiempo que su hija tiene de asistir a natación nunca habían enfrentado una situación similar, y aseguró que el entrenador se había aprovechado de los "entrenos de madrugada" para movilizar a los menores a un lugar sin presencia de los padres de familia. Estas declaraciones fueron expresadas después de hacer pública su denuncia.

En cuanto a la postura oficial del INDES, el presidente de la entidad, Yamil Bukele, reconoció que fue la misma federación la que informó sobre el supuesto delito cometido por el entrenador.

No obstante, no hizo referencia respecto a si se le había permitido al acusado volver a la institución luego de que acordaron que ya no continuaría en esta, como sostuvo el denunciante.