Investigan causas de incendio en exfábrica Récord

Autoridades de la Policía Nacional Civil y del Cuerpo de Bomberos realizaron ayer una inspección ocular en las instalaciones de la exfábrica Récord, en San Juan Opico, La Libertad, en donde el domingo se registró un incendio que, al personal técnico, le tomó varias horas controlar.

En la zona se mantienen las escorias de plomo y otros materiales de alta toxicidad que eran utilizados, hace más de 10 años, en el ensamble de baterías para automóviles. Estos desechos suponen, ante el fuego, un alto riesgo para salud.

El Cuerpo de Bomberos utilizó tres motobombas para atender la emergencia. Luego, se sumaron dos pipas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y cuatro ambulancias con personal de Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento.

Las autoridades de Gobernación decretaron alerta roja en la zona y ordenaron la evacuación en un radio de 500 metros, para evitar afectaciones por humo.

El incendio fue controlado hasta en horas de la magrugada del lunes. Edwin Chacón, director de Bomberos, dijo que el incendio se dio el área de producción de la fábrica y que ya investigan las causas.

Las instalaciones de la fábrica no tenían ninguna medida de seguridad, no estaban siendo vigiladas, pese al riesgo que implica los materiales ahí resguardados. El director de Bomberos no descartó que alguien haya ingresado y haya provocado el incendio. “Hay demasiados agujeros, y es muy probable que alguien haya ingresado y ahí haya comenzado el fuego”, indicó. Agregó que el material plástico que se usaba en la fabricación de baterías de carro fue el que sirvió de “combustible propicio” para que las llamas se propagaran más rápido y por esta razón se quemó toda la nave en donde iniciaron las llamas.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, expresó que se hará la investigación y, si hay responsabilidades por delitos ambientales, las pruebas serán enviadas a la Fiscalía para iniciar una investigación criminal. “Esperamos capturar en los próximos días a los responsables”, agregó el jefe policial.

La fábrica de baterías Récord suspendió operaciones de manera expedita en 2007, cuando fue clausurada , en medio de acusaciones de contaminación por plomo. Los hospitales atendieron a varias personas a las que se les encontró en sangre niveles inusuales de plomo en sangre y que, por esta razón, ya veían afectada su salud. El proceso de retiro de escorias, que era responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no se realizó de manera completa.