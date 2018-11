Investigan jefe PNC por supuesto delito sexual

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó ayer que existe una investigación preliminar sobre la supuesta agresión sexual cometida por el subcomisionado de la Policía Nacional Civil (PNC) David Reyes, jefe de la delegación de Cabañas. Sin embargo, el funcionario no quiso revelar los pormenores del caso.

"Sobre cualquier caso que esté en investigación inicial no podemos dar mayores detalles, pero si se llega a dar una orden de captura se hará efectiva. La PNC se ha caracterizado por una pronta colaboración. Si se produce, la policía va a actuar como corresponde", dijo el ministro para confirmar la investigación contra el jefe policial.

Sin embargo, el ministro agregó que "cualquier caso que esté en su etapa inicial no es conveniente dar más información".

Ramírez Landaverde defendió, además, que la PNC "se ha caracterizado por una rápida puesta a disposición de las autoridades de las personas que son requeridas, principalmente cuando se trata de un miembro de la institución, independientemente del rango". De confirmarse la sospecha del supuesto delito cometido por el subcomisionado Reyes, el ministro dijo que la respuesta es la misma que ha tenido la institución siempre: "No encubrir, no tolerar". Aunque reiteró que no podía ahondar más sobre el caso.

Howard Cotto, director de la PNC, negó que exista una orden de captura contra el subcomisionado Reyes, tal como circuló en algunas redes sociales, pero sin consignar ninguna fuente oficial sobre la información.

"No hay una orden de captura contra el subcomisionado. Hay una premisa de que los anónimos siempre son falsos", señaló.

Cotto tampoco quiso ahondar sobre el caso ni confirmar si existe una investigación abierta contra el jefe policial.

"No voy a hablar de una investigación, estamos hablando de que no hay una orden de captura, no conozco que haya una investigación; pero estamos hablando de una publicación a que hay una orden de captura, que incluso lo tenemos detenido y que no lo queremos presentar a los tribunales. Todo, todo eso es falso", reiteró.

El director policial aclaró que Reyes se encuentra ejerciendo sus funciones normalmente dentro de la Policía Nacional Civil como jefe de la delegación de Cabañas. "No hay ninguna orden de captura, ni está detenido. Está trabajando normalmente".

El ministro Ramírez Landaverde también confirmó que existe una investigación abierta contra un oficial militar, también por un delito relacionado con una agresión sexual.

Cotto confirmó esas pesquisas, aunque tampoco quiso ahondar sobre los hechos de ese caso.