Investigan muerte de policía en San Miguel

La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que se investiga el deceso del agente David Antonio Henriquez Rivera, de 44 años, miembro de la Policía Nacional Civil (PNC), quien murió la noche del miércoles en el hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de San Miguel, luego que el martes por la noche supuestamente ingeriera sustancias tóxicas y fuera ingresado.

De acuerdo con una fuente policial, esa noche Henríquez Rivera se retiró luego de estar laborando con un grupo de soldados. Según las investigaciones, después salió a departir con unos amigos y cuando regresó comenzó a sentirse mal, por lo que fue llevado al Seguro Social.

"Se va aperturar un expediente para sobre averiguar las causas de muerte, ya Medicina Legal lleva el cadáver y se le realizará autopsia y otros exámenes que se han ordenado para confirmar o descartar líneas de investigación", informó la fiscal que llegó a realizar el "levantamiento de cadáver".

Agregó que se intentó recabar información en el ISSS, pero desconoce por qué en el expediente clínico no hay datos de qué sustancias ingirió y qué tipo de atención médica recibió.

"Hay varias interrogantes que respuestas y creíamos que las íbamos a encontrar en el expediente clínico, pero no fue posible recolectarlas, ya que no hay mayores datos porque quizás hubo muchas emergencias y no detallaron información", agregó.

Henríquez Rivera estaba destacado en el puesto policial del municipio de Uluazapa, San Miguel, y tenía asignada una patrulla del Grupo Conjunto Comunitario (GCAP) de la PNC.

Extraoficialmente se conoció que Henríquez Rivera tenía problemas sentimentales y económicos. Sin embargo, nunca manifestó querer quitarse la vida.

"Había comentado de problemas con su pareja, y los que todos tenemos, que es económico, pero jamás dijo que se quería matar", dijo un policía.