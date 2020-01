Investigan presunta negligencia médica en muerte de una niña de un año en hospital de Santa Rosa de Lima

Una menor de edad murió ayer en horas de la mañana cuando era atendida en la Unidad de Emergencia del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, en La Unión, según confirmó la Fiscalia General de la República (FGR).

La niña fue identificada como Meybelin Lorena Vásquez Matamoros, de un año y medio, quien era residente en el cantón El Limón, de la ciudad limeña, y fue trasladada de emergencia en horas de la madrugada, debido a que presentó vómito constante.

La madre de la niña explicó que la menor llegó estable al centro hospitalario, pero su salud se complicó después que se le aplicó un medicamento a pesar de que no se tenían resultados de laboratorio que determinará las causas que habían provocado las náuseas.

"Me le pusieron suero, pero ya después me le pusieron medicamento y vi que la niña me cambió de color y el cuerpo se le puso rígido y los ojos le lloraban, ya después cuando vio eso el doctor, me le pusieron otra dosis de medicamento y allí ya la niña no reaccionó", relató la madre de la menor.

La familia considera que hubo una negligencia médica en la atención que se le brindó a la niña, por esa razón dieron aviso a la Fiscalia General de la República (FGR), Instituto de Medicina Legal (IML) y Policía Nacional Civil (PNC), quienes llegaron al hospital para hacer el reconocimiento del cadáver.

Después de realizar la inspección preliminar y escuchar la versión de la madre de la niña, la FGR solicitó que se practicara la autopsia al cadáver de la niña para determinar las causas de la muerte de la menor; además se incautó el expediente clínico que se le extendió a la menor desde su llegada al nosocomio.

"Según el expediente médico, la niña fallece por una reacción anafiláctica a medicamento que se llama dimenhidrinato. Y a petición de la madre que considera que ha habido mala praxis o negligencia médica en cuanto al tratamiento que se le suministró y, como Fiscalia, al ver esa situación vamos a descartar y se manda a autopsia para que sea un médico el que establezca la posible causa de muerte", explicó el fiscal del caso.

Las autoridades fiscales agregaron que se ha aperturado un expediente de investigación del caso y se ha retomado la identidad del médico que dio las atenciones a la menor, para agregarlas a las indagaciones que aclararan las circunstancias en las que se dio el deceso.

La niña Vázquez Matamoros era hija única en la familia, y su deceso ha causado tristeza en la comunidad donde residía, pues la mayoría le recuerda por su participación como madrina de un equipo de fútbol y participó el domingo anterior en el cantón El Limón.

Este no es el primer deceso de menores en el que se ve envuelto personal médico de dicho hospital; actualmente hay un proceso en etapa de juicio en el que están siendo acusados varios profesionales de la medicina de ese hospital por una presunta negligencia médica al momento de atender un parto.