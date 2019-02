Investigarán impacto social de masacre

En el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, se realizó la audiencia especial de juramentación de dos peritos antropólogos sociales, quienes tendrán a su cargo la realización de un estudio sobre el impacto social y cultural que ocasionó la masacre de El Mozote en la población de las comunidades afectadas.

En dicha audiencia, que se realizó ayer por la mañana, el juez del caso presentó a Irina Carlotta Silber, quien es profesora asociada de antropología y directora del Departamento de antropología, género y estudios internacionales en el City College of New York, Estados Unidos; y a Ralph Sprenkels, investigador en el Centre of Conflicts Studies en la Universidad de Utrecht, Holanda, como las personas que harán la investigación documental y antropológica de la época en que la masacre fue perpetrada.

"Esta es una audiencia especial para la juramentación de peritos, ya que el tribunal considera necesario ordenar algunas pericias antropológicas, con el objeto de tener un dictamen especial que pudiera informar acerca de las condiciones de los lugares donde sucedieron los hechos que se investigan", manifestó Jorge Alberto Guzmán Urquilla, juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán.

Recalcó la importancia de la participación de los expertos antropólogos en el proceso judicial, a fin de contar con suficientes pruebas de contexto, debido a que la masacre que se ventila en el tribunal fue cometida hace más de 37 años.

"La prueba de contexto se vuelve fundamental a efecto de llegar a la verdad de los hechos que sucedieron en ese fatídico diciembre de 1981. Una historia vergonzosa y negra para nuestro país, pero que como sociedad debemos enfrentar", indicó el juzgador.

David Morales, abogado que representa a los familiares de las víctimas, explicó que los antropólogos son profesionales de primer nivel técnico que tendrán la tarea de realizar una investigación sobre los impactos de El Mozote a nivel comunitario y reconstruirán la vida de los habitantes de la comunidad antes del hecho y las secuelas por la masacre.