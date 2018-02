Investigarán muerte de testigo contra policías que agredieron a Carla Ayala

Autoridades de Seguridad investigan la muerte de Juan Martínez, el testigo que fue asesinado tres días antes de declarar contra tres agentes acusados de hurtarle en su tienda, aseguró ayer Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Seguridad.

Martínez fue asesinado por hombres vestidos como policías que se bajaron de una camioneta ocre, el domingo 29 de enero por la noche, en Cangrejera, La Libertad, según una fuente judicial. “Estamos investigando ese caso. Si hay miembros de la institución policial relacionados con el hecho de esa naturaleza, hay que investigarlo y deducir responsabilidades lo más pronto posible. Sin embargo, la imputación es de extrema gravedad y hay que darle toda la importancia”, aseguró Ramírez Landaverde.

El titular de Seguridad dijo, por otra parte, que sobre el caso de la desaparición de la agente Carla Ayala, quien fue lesionada luego de una fiesta del GRP, es la Fiscalía General de la República (FGR) la que, a su criterio, no ha dado las instrucciones adecuadas a los investigadores policiales para ubicarla. “Si por parte de la FGR se atribuye que la institución (PNC) no lleva a cabo determinada diligencia es porque no se lo direccionó debidamente”, dijo Ramírez Landaverde.

El miércoles pasado, el fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró que la Policía no hizo las investigaciones adecuadas y que por esa razón los fiscales tuvieron que repetir diligencias. El agente Juan Josué Castillo, sospechoso de desaparecer a la gente, no ha sido ubicado. Hasta ayer fue incluido en la lista de los más buscados por la PNC.