Invitación de Bukele a votar por GANA y CD viola la Constitución

Un abogado constitucionalista y un exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral aseguraron que la invitación que el presidente de la república, Nayib Bukele, hizo a la población a apoyar a los partidos que trabajarán "de la mano del Gobierno", específicamente Nuevas Ideas, GANA y Cambio Democrático (CD), significa una violación al artículo 218 de la Constitución de la República.

Dicho articulo menciona que "los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley".

Bukele aseguró durante un espacio de entrevista que "los tres partidos son partidos que apoyan en las cosas importantes al Gobierno, ahí tenés 352 (sic) rostros a escoger. Me cae mal fulano, no voten por fulano, me cae mal fulana, no vote por fulana, votemos por personas que nos caigan bien, que nos den buena espina pero que sepamos que van a trabajar en pro del país, de la mano del Gobierno, no por personas que sabemos que van a ir a bloquear al Gobierno", mencionó el mandatario.

Para el jurista Enrique Anaya, al formular el presidente una invitación a votar por candidatos de determinados partidos políticos, "él se está prevaliendo de su cargo por la incidencia e influencia de su opinión para hacer política partidaria, en favor de algunos partidos, contradiciendo la Constitución".

Mientras tanto, para el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Argüello Tellez, agregó que las declaraciones de Bukele también pueden considerarse una trasgresión al artículo 184 del Código Electoral, el cual establece que "ningún funcionario o funcionaria, empleado o empleada público podrá prevalerse de su cargo para hacer política partidista".

Entre tanto una fuente del TSE señaló que el caso "tendrá que ser analizado por la unidad (del TSE) que analiza esos casos"